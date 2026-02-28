Силы обороны «отминусовали» за сутки еще 770 россиян на фронте

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, суммарные потери живой силы противника с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1 265 900 человек. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще около 770 российских захватчиков на разных участках фронта. Об этом пишет УНН.

Подробности

Особенно результативными прошедшие сутки оказались в сфере борьбы с воздушными целями: подразделения ПВО и РЭБ приземлили 1616 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Значительные потери оккупанты понесли и в логистическом секторе – украинские военные вывели из строя 149 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, артиллерийские подразделения ВСУ успешно поразили 32 вражеские системы, что существенно ослабляет огневой потенциал российских войск на передовой.

За сутки враг также потерял один танк и 5 боевых бронированных машин. Список уничтоженного вооружения дополнили две реактивные системы залпового огня (РСЗО), ставшие целями для точных ударов ВСУ.

В Генштабе отмечают, что все данные являются ориентировочными и постоянно уточняются, поскольку подсчет потерь в зонах ведения активных боевых действий остается сложным процессом.

