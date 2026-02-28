Силы обороны «отминусовали» за сутки еще 770 россиян на фронте

$43.210.03
51.020.06
ukenru
27 февраля, 19:28 • 11429 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 24116 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 29036 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 38791 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 38737 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 40063 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 54838 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 46644 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 40133 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 34087 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.7м/с
86%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв аварии трамвая в Милане возросло: водитель говорит, что ему стало плохоPhoto27 февраля, 19:50 • 5412 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 11973 просмотра
Белый дом созвал экстренное совещание из-за использования военных лазеров на границе с Мексикой27 февраля, 20:41 • 7046 просмотра
Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским27 февраля, 20:44 • 5118 просмотра
Движение "Талибан" объявило о готовности к диалогу после массированных авиаударов Пакистана по Кабулу и Кандагару27 февраля, 21:30 • 7614 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 11993 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 17481 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 17842 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 22429 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 24160 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Венгрия
Китай
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 10012 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 10735 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 11438 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 25229 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 53658 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Бронетранспортер M113
Сериал

Силы обороны «отминусовали» за сутки еще 770 россиян на фронте

Киев • УНН

 • 98 просмотра

За сутки ВСУ ликвидировали 770 оккупантов. Общие потери врага с начала вторжения составили 1 265 900 человек.

Силы обороны «отминусовали» за сутки еще 770 россиян на фронте

По официальным данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, суммарные потери живой силы противника с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1 265 900 человек. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали еще около 770 российских захватчиков на разных участках фронта. Об этом пишет УНН.

Подробности

Особенно результативными прошедшие сутки оказались в сфере борьбы с воздушными целями: подразделения ПВО и РЭБ приземлили 1616 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Значительные потери оккупанты понесли и в логистическом секторе – украинские военные вывели из строя 149 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, артиллерийские подразделения ВСУ успешно поразили 32 вражеские системы, что существенно ослабляет огневой потенциал российских войск на передовой.

За сутки враг также потерял один танк и 5 боевых бронированных машин. Список уничтоженного вооружения дополнили две реактивные системы залпового огня (РСЗО), ставшие целями для точных ударов ВСУ.

В Генштабе отмечают, что все данные являются ориентировочными и постоянно уточняются, поскольку подсчет потерь в зонах ведения активных боевых действий остается сложным процессом. 

российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы27.02.26, 21:28 • 11429 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине