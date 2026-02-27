Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским
Киев • УНН
Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что беспилотник, приблизившийся к авианосцу "Шарль де Голль" в Мальмё, был российским. Дрон запустили с российского судна радиоразведки "Жигулевск", что является нарушением шведского воздушного пространства.
Министр обороны Пол Йонсон сообщил, что шведские Вооруженные силы подтвердили: беспилотник, который приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль", накануне зашедшему в порт Мальмё в Швеции перед участием в нескольких учениях НАТО, принадлежал России. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
"Шведские Вооруженные силы теперь могут подтвердить, на основе технических данных, что несанкционированный беспилотник был запущен с российского судна радиоразведки "Жигулевск". Инцидент произошел вблизи французского авианосца "Шарль де Голль" во время его визита в Мальмё", - заявил Йонсон.
Он добавил, что этот инцидент является нарушением шведских правил доступа и нарушением шведского воздушного пространства.
"Это, конечно, серьезно и безответственно. Шведские Вооруженные силы отреагировали решительно и профессионально, приняв контрмеры, которые нарушили работу дрона", - отметил Йонсон.
Напомним
В шведском порту Мальмё произошел серьезный инцидент с участием российского беспилотника и флагмана французского флота - атомного авианосца "Шарль де Голль".