Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским

Министр обороны Пол Йонсон сообщил, что шведские Вооруженные силы подтвердили: беспилотник, который приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль", накануне зашедшему в порт Мальмё в Швеции перед участием в нескольких учениях НАТО, принадлежал России. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

"Шведские Вооруженные силы теперь могут подтвердить, на основе технических данных, что несанкционированный беспилотник был запущен с российского судна радиоразведки "Жигулевск". Инцидент произошел вблизи французского авианосца "Шарль де Голль" во время его визита в Мальмё", - заявил Йонсон.

Он добавил, что этот инцидент является нарушением шведских правил доступа и нарушением шведского воздушного пространства.

"Это, конечно, серьезно и безответственно. Шведские Вооруженные силы отреагировали решительно и профессионально, приняв контрмеры, которые нарушили работу дрона", - отметил Йонсон.

Напомним

В шведском порту Мальмё произошел серьезный инцидент с участием российского беспилотника и флагмана французского флота - атомного авианосца "Шарль де Голль".