российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
15:15 • 12473 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 19657 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 29699 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 32158 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 37147 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 51423 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45423 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39083 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33292 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
публикации
The Washington Post

Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что беспилотник, приблизившийся к авианосцу "Шарль де Голль" в Мальмё, был российским. Дрон запустили с российского судна радиоразведки "Жигулевск", что является нарушением шведского воздушного пространства.

Швеция подтвердила, что дрон, приблизившийся к французскому авианосцу, был российским

Министр обороны Пол Йонсон сообщил, что шведские Вооруженные силы подтвердили: беспилотник, который приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль", накануне зашедшему в порт Мальмё в Швеции перед участием в нескольких учениях НАТО, принадлежал России. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

"Шведские Вооруженные силы теперь могут подтвердить, на основе технических данных, что несанкционированный беспилотник был запущен с российского судна радиоразведки "Жигулевск". Инцидент произошел вблизи французского авианосца "Шарль де Голль" во время его визита в Мальмё", - заявил Йонсон.

Он добавил, что этот инцидент является нарушением шведских правил доступа и нарушением шведского воздушного пространства.

"Это, конечно, серьезно и безответственно. Шведские Вооруженные силы отреагировали решительно и профессионально, приняв контрмеры, которые нарушили работу дрона", - отметил Йонсон.

Напомним

В шведском порту Мальмё произошел серьезный инцидент с участием российского беспилотника и флагмана французского флота - атомного авианосца "Шарль де Голль".

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Социальная сеть
НАТО
Мальме
Швеция