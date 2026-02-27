$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
11:15 • 6088 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 10111 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 23284 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 40372 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 36337 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 35579 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 30906 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 49179 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22628 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 111250 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
64%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мадуро требует закрытия дела о наркоторговле из-за блокировки средств на адвокатов27 февраля, 04:18 • 9386 просмотра
Филиппины, Япония и США провели военно-морские учения в Южно-Китайском море27 февраля, 04:36 • 4986 просмотра
ВСУ уничтожили 1280 оккупантов и сотни единиц техники за суткиPhoto27 февраля, 04:46 • 18611 просмотра
Министр обороны Пакистана объявил о начале "открытой войны" с Афганистаном27 февраля, 05:00 • 15060 просмотра
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине27 февраля, 05:43 • 10265 просмотра
публикации
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 380 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
Эксклюзив
11:15 • 6034 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами10:21 • 10073 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 36308 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 49157 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Иран
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 16767 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 47623 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 57357 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 59641 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 62814 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"

Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов

Киев • УНН

 • 6056 просмотра

Спецрежим Defence City, предусматривающий налоговые и таможенные преференции для оборонных производителей, имеет законодательные пробелы. Требование об отсутствии уголовных производств усложняет доступ к нему многим предприятиям.

Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов

В январе заработал специальный режим Defence City, предусматривающий налоговые и таможенные преференции, призванные повысить конкурентоспособность украинских производителей, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса. Как рассказал УНН председатель юридического комитета Аэрокосмической Ассоциации Украины Руслан Мельниченко, первые месяцы работы спецрежима продемонстрировали ряд законодательных пробелов, которые необходимо откорректировать, чтобы доступ к Defence City получило как можно больше предприятий, усиливающих обороноспособность государства.

Усложнение доступа к Defence City

"Defence City призван способствовать развитию предприятий, работающих в сфере ОПК, или имеющих к ней отношение. Среди них и предприятия авиастроения, которые в том числе выполняют оборонные заказы. На практике условия вступления в спецрежим оказались слишком сложными. Например, в требованиях к документации, необходимой для подачи заявки, есть нормы, которые прямо противоречат друг другу, и это требует уточнения со стороны законодателя", - рассказал Руслан Мельниченко в комментарии УНН.

Кроме того, по его словам, требование об отсутствии каких-либо открытых уголовных производств значительно усложняет возможность потенциальным резидентам воспользоваться инструментами спецрежима.

Фактически создается ситуация, когда компания может соответствовать всем технологическим, производственным и финансовым критериям, но быть лишенной доступа к Defence City из-за формальной записи в Едином реестре досудебных расследований.

Требование о "чистой истории" может отсеять большинство производителей

Именно положение законодательства об отсутствии уголовных производств, в которых фигурируют предприятия, еще на старте разработки законодательства вызвало существенные предостережения со стороны рынка.

Председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко убежден, что в нынешних украинских реалиях почти невозможно найти компанию, которая так или иначе не фигурировала бы в уголовном деле. И здесь, по его словам, речь идет не только об оборонных или авиационных предприятиях. 

Открытие уголовных производств нередко используется как инструмент влияния на бизнес. Речь идет об инициировании заказных дел без надлежащей доказательной базы, затягивании досудебных расследований, блокировании счетов или аресте имущества с целью препятствования работе предприятий.

"Практика открытия уголовных дел, к сожалению, часто носит формальный характер: производства регистрируются по заявлениям конкурентов или в рамках проверок, после чего могут годами "висеть" без активных следственных действий. Часто уголовный процесс некоторые недобросовестные правоохранители могут использовать как элемент давления на бизнес", - пояснил юрист.

В секторе оборонно-промышленного комплекса и авиастроения такие действия могут иметь критические последствия и привести к срывам оборонных контрактов, потере иностранных партнеров, снижению экспортного потенциала.

При действующей редакции требований к резидентам Defence City достаточно самого факта открытия производства, чтобы компания потеряла возможность присоединиться к спецрежиму налогообложения и таможенных правил. Таким образом, уголовный процесс может превратиться в механизм блокирования доступа к преференциям.

В таких условиях, по мнению Руслана Мельниченко, требование о полном отсутствии открытых производств автоматически отсеивает значительную часть потенциальных резидентов Defence City, даже если речь идет о стратегических предприятиях, выполняющих оборонные контракты.

Нарушение презумпции невиновности

Отдельный аспект в этом контексте – это конституционный принцип презумпции невиновности. Руслан Мельниченко напомнил, что до момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда ни одно лицо или компания не может считаться виновным в совершении правонарушения.

"Сам факт внесения сведений в ЕРДР, то есть открытия уголовного производства, не является подтверждением вины. Это лишь стадия проверки информации. Вину устанавливает исключительно суд, до вступления в силу обвинительного приговора лицо считается невиновным", - пояснил он.

Следовательно, требование об отсутствии открытых производств фактически ставит компанию в позицию "потенциально виновной" еще до решения суда. По убеждению юриста, такая норма противоречит базовым конституционным принципам и создает риск избирательного применения. В итоге это может привести к отсеиванию большей части потенциальных резидентов Defence City.

Необходимость коррекции законодательства

По убеждению Руслана Мельниченко, более сбалансированным подходом было бы учет наличия обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, а не самого факта открытия уголовного производства.

Такое решение позволило бы сохранить фильтр для недобросовестных предприятий и минимизировало бы риски злоупотреблений при отборе будущих резидентов Defence City. Кроме того, такой подход значительно расширит круг компаний, которые смогут претендовать на государственные преференции.

"В условиях войны, когда развитие оборонно-промышленного комплекса и авиастроения является вопросом национальной безопасности, законодательные нормы должны стимулировать, а не ограничивать стратегических производителей. Рынок надеется, что законодатель нас услышит и процедуры вступления и пересмотра критериев допуска к Defence City будут оперативно доработаны", - подчеркнул Руслан Мельниченко.

Напомним

В Украине заработал спецрежим Defence City. Это элемент системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК. 

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства. Речь идет, в частности, об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождении от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов будут действовать упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Предприятие может получить статус резидента Defence City при условии, что юридическое лицо соответствует требованиям по доле квалифицированного дохода (доход от реализации оборонных товаров собственного производства или выполнения работ и/или оказания услуг по оборонным товарам) за предыдущий календарный год, а также в отношении такого лица отсутствуют обстоятельства для дисквалификации.

Доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75% общего дохода юридического лица (с учетом исключений) и не менее 50% общего дохода для субъектов самолетостроения.

Резидентом не может быть компания, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством иностранного государства или которая нарушила требования по раскрытию информации о структуре собственности или конечных бенефициарах.

Не может быть включено в реестр также предприятие, среди акционеров/участников которого есть лица, связанные с государством-агрессором, или в отношении которого применены санкции, или которое связано с лицом, в отношении которого применены санкции.

В Defence City не могут войти юридические лица, в отношении которых в течение последних 12 месяцев был установлен факт нарушения обязанностей по государственному контракту по оборонным закупкам; которые не являются плательщиком налога на прибыль или внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций. 

Предприятие не может стать резидентом, если оно имеет налоговый долг более 10 минимальных заработных плат; если оно находится и работает на временно оккупированной территории Украины, а также является фигурантом уголовных производств.

Минобороны сообщило о том, что первая компания получила статус резидента.

Лилия Подоляк

Экономикапубликации
Санкции
Война в Украине
Defence City
Министерство обороны Украины
Украина