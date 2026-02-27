Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов

В январе заработал специальный режим Defence City, предусматривающий налоговые и таможенные преференции, призванные повысить конкурентоспособность украинских производителей, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса. Как рассказал УНН председатель юридического комитета Аэрокосмической Ассоциации Украины Руслан Мельниченко, первые месяцы работы спецрежима продемонстрировали ряд законодательных пробелов, которые необходимо откорректировать, чтобы доступ к Defence City получило как можно больше предприятий, усиливающих обороноспособность государства.

Усложнение доступа к Defence City

"Defence City призван способствовать развитию предприятий, работающих в сфере ОПК, или имеющих к ней отношение. Среди них и предприятия авиастроения, которые в том числе выполняют оборонные заказы. На практике условия вступления в спецрежим оказались слишком сложными. Например, в требованиях к документации, необходимой для подачи заявки, есть нормы, которые прямо противоречат друг другу, и это требует уточнения со стороны законодателя", - рассказал Руслан Мельниченко в комментарии УНН.

Кроме того, по его словам, требование об отсутствии каких-либо открытых уголовных производств значительно усложняет возможность потенциальным резидентам воспользоваться инструментами спецрежима.

Фактически создается ситуация, когда компания может соответствовать всем технологическим, производственным и финансовым критериям, но быть лишенной доступа к Defence City из-за формальной записи в Едином реестре досудебных расследований.

Требование о "чистой истории" может отсеять большинство производителей

Именно положение законодательства об отсутствии уголовных производств, в которых фигурируют предприятия, еще на старте разработки законодательства вызвало существенные предостережения со стороны рынка.

Председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко убежден, что в нынешних украинских реалиях почти невозможно найти компанию, которая так или иначе не фигурировала бы в уголовном деле. И здесь, по его словам, речь идет не только об оборонных или авиационных предприятиях.

Открытие уголовных производств нередко используется как инструмент влияния на бизнес. Речь идет об инициировании заказных дел без надлежащей доказательной базы, затягивании досудебных расследований, блокировании счетов или аресте имущества с целью препятствования работе предприятий.

"Практика открытия уголовных дел, к сожалению, часто носит формальный характер: производства регистрируются по заявлениям конкурентов или в рамках проверок, после чего могут годами "висеть" без активных следственных действий. Часто уголовный процесс некоторые недобросовестные правоохранители могут использовать как элемент давления на бизнес", - пояснил юрист.

В секторе оборонно-промышленного комплекса и авиастроения такие действия могут иметь критические последствия и привести к срывам оборонных контрактов, потере иностранных партнеров, снижению экспортного потенциала.

При действующей редакции требований к резидентам Defence City достаточно самого факта открытия производства, чтобы компания потеряла возможность присоединиться к спецрежиму налогообложения и таможенных правил. Таким образом, уголовный процесс может превратиться в механизм блокирования доступа к преференциям.

В таких условиях, по мнению Руслана Мельниченко, требование о полном отсутствии открытых производств автоматически отсеивает значительную часть потенциальных резидентов Defence City, даже если речь идет о стратегических предприятиях, выполняющих оборонные контракты.

Нарушение презумпции невиновности

Отдельный аспект в этом контексте – это конституционный принцип презумпции невиновности. Руслан Мельниченко напомнил, что до момента вступления в законную силу обвинительного приговора суда ни одно лицо или компания не может считаться виновным в совершении правонарушения.

"Сам факт внесения сведений в ЕРДР, то есть открытия уголовного производства, не является подтверждением вины. Это лишь стадия проверки информации. Вину устанавливает исключительно суд, до вступления в силу обвинительного приговора лицо считается невиновным", - пояснил он.

Следовательно, требование об отсутствии открытых производств фактически ставит компанию в позицию "потенциально виновной" еще до решения суда. По убеждению юриста, такая норма противоречит базовым конституционным принципам и создает риск избирательного применения. В итоге это может привести к отсеиванию большей части потенциальных резидентов Defence City.

Необходимость коррекции законодательства

По убеждению Руслана Мельниченко, более сбалансированным подходом было бы учет наличия обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, а не самого факта открытия уголовного производства.

Такое решение позволило бы сохранить фильтр для недобросовестных предприятий и минимизировало бы риски злоупотреблений при отборе будущих резидентов Defence City. Кроме того, такой подход значительно расширит круг компаний, которые смогут претендовать на государственные преференции.

"В условиях войны, когда развитие оборонно-промышленного комплекса и авиастроения является вопросом национальной безопасности, законодательные нормы должны стимулировать, а не ограничивать стратегических производителей. Рынок надеется, что законодатель нас услышит и процедуры вступления и пересмотра критериев допуска к Defence City будут оперативно доработаны", - подчеркнул Руслан Мельниченко.

Напомним

В Украине заработал спецрежим Defence City. Это элемент системной государственной политики в сфере безопасности и обороны. Этот правовой режим должен создать благоприятные условия для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты Defence City получают комплекс экономических и операционных стимулов, которые должны уменьшить фискальную нагрузку и ускорить развитие производства. Речь идет, в частности, об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования предприятиями ОПК средств в свое развитие, а также освобождении от земельного, имущественного и экологического налогов.

Кроме того, для резидентов будут действовать упрощенные таможенные процедуры; специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности данных предприятия во время действия режима; государственная поддержка релокации и повышения защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Предприятие может получить статус резидента Defence City при условии, что юридическое лицо соответствует требованиям по доле квалифицированного дохода (доход от реализации оборонных товаров собственного производства или выполнения работ и/или оказания услуг по оборонным товарам) за предыдущий календарный год, а также в отношении такого лица отсутствуют обстоятельства для дисквалификации.

Доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75% общего дохода юридического лица (с учетом исключений) и не менее 50% общего дохода для субъектов самолетостроения.

Резидентом не может быть компания, которая зарегистрирована в соответствии с законодательством иностранного государства или которая нарушила требования по раскрытию информации о структуре собственности или конечных бенефициарах.

Не может быть включено в реестр также предприятие, среди акционеров/участников которого есть лица, связанные с государством-агрессором, или в отношении которого применены санкции, или которое связано с лицом, в отношении которого применены санкции.

В Defence City не могут войти юридические лица, в отношении которых в течение последних 12 месяцев был установлен факт нарушения обязанностей по государственному контракту по оборонным закупкам; которые не являются плательщиком налога на прибыль или внесены в реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Предприятие не может стать резидентом, если оно имеет налоговый долг более 10 минимальных заработных плат; если оно находится и работает на временно оккупированной территории Украины, а также является фигурантом уголовных производств.

Минобороны сообщило о том, что первая компания получила статус резидента.