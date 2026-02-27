$43.240.02
26 февраля, 22:38 • 11815 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 19969 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 21664 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 23225 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 21817 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 35004 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 19767 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 94010 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 45605 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 52893 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Британские и французские военные завершили подготовку к миротворческой миссии в Украине. Это произошло на фоне заявлений Лондона и Парижа о готовности возглавить контингент в случае прекращения огня.

Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине

Элитные подразделения Великобритании и Франции провели масштабные совместные учения в Бретани, отрабатывая сценарии воздушного десантирования и стабилизационных действий. Учения состоялись на фоне официальных заявлений Лондона и Парижа о готовности возглавить международный миротворческий контингент в случае достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Более 600 военнослужащих 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании совместно с французской 11-й парашютно-десантной бригадой осуществили имитацию воздушного рейда.

Эти учения являются частью более широкой миссии "Орион", в которой задействовано около 2000 военных для отработки помощи союзникам НАТО в условиях гибридных угроз и полномасштабного вторжения.

Французы и немцы выступают против отправки миротворцев в Украину - опрос13.02.26, 15:44 • 3150 просмотров

Представители оборонного ведомства характеризуют этих бойцов как "наконечник копья", подчеркивая их способность развернуться в любой точке мира в кратчайшие сроки.

Дискуссии о численности контингента и ресурсах армии

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил обязательства Великобритании и Франции направить около 5000 военнослужащих для поддержания мира после завершения активных боев. Однако внутри Британии продолжаются дискуссии о способности страны выставить такое количество бойцов без ущерба для других стратегических направлений, таких как Эстония или Кипр.

Министр вооруженных сил Эл Карнс подчеркнул необходимость ускоренной модернизации армии, отметив, что у страны есть только от трех до пяти лет для подготовки к возможной значительной конфронтации с крупной державой.

Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph26.02.26, 02:27 • 22266 просмотров

Степан Гафтко

