Британские и французские десантники завершили подготовку к вероятному развертыванию миротворческой миссии в Украине
Британские и французские военные завершили подготовку к миротворческой миссии в Украине. Это произошло на фоне заявлений Лондона и Парижа о готовности возглавить контингент в случае прекращения огня.
Элитные подразделения Великобритании и Франции провели масштабные совместные учения в Бретани, отрабатывая сценарии воздушного десантирования и стабилизационных действий. Учения состоялись на фоне официальных заявлений Лондона и Парижа о готовности возглавить международный миротворческий контингент в случае достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Детали
Более 600 военнослужащих 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании совместно с французской 11-й парашютно-десантной бригадой осуществили имитацию воздушного рейда.
Эти учения являются частью более широкой миссии "Орион", в которой задействовано около 2000 военных для отработки помощи союзникам НАТО в условиях гибридных угроз и полномасштабного вторжения.
Представители оборонного ведомства характеризуют этих бойцов как "наконечник копья", подчеркивая их способность развернуться в любой точке мира в кратчайшие сроки.
Дискуссии о численности контингента и ресурсах армии
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил обязательства Великобритании и Франции направить около 5000 военнослужащих для поддержания мира после завершения активных боев. Однако внутри Британии продолжаются дискуссии о способности страны выставить такое количество бойцов без ущерба для других стратегических направлений, таких как Эстония или Кипр.
Министр вооруженных сил Эл Карнс подчеркнул необходимость ускоренной модернизации армии, отметив, что у страны есть только от трех до пяти лет для подготовки к возможной значительной конфронтации с крупной державой.
