Французы и немцы выступают против отправки миротворцев в Украину - опрос
Киев • УНН
Опрос POLITICO показал, что большинство жителей Франции и Германии не поддерживают отправку миротворцев в Украину. В Германии 53% против, во Франции 43% не поддерживают размещение войск.
Жители Франции и Германии выступают против отправки миротворцев в Украину, даже если это означает риск для мира в регионе. Об этом говорится в опросе, проведенном POLITICO, передает УНН.
Респонденты в США, Германии и Франции, скорее всего, предпочтут держать своих военных вне Украины, "даже если это означает риск для мира в регионе
Сообщается, что Германия и Франция больше всего выступают против развертывания миротворческих войск, причем более половины опрошенных в Германии - 53% сказали "нет" отправке миротворческих войск. Во Франции 43 процента заявили, что страна не должна размещать войска в Украине, по сравнению с 33%, которые поддерживают это решение.
В США 43% респондентов считают, что американские войска не должны быть введены в Украину, несмотря на потенциальное негативное влияние на региональный мир, тогда как 37% высказались за направление миротворцев.
Напомним
Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы направить миротворческий контингент в Украину после завершения войны.
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков прокомментировал сообщения о размещении в Украине военного контингента стран ЕС после подписания мирного соглашения.