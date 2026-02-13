Французы и немцы выступают против отправки миротворцев в Украину - опрос

$42.990.04
51.030.17
ukenru
13:41 • 634 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 6902 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 26078 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 38382 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 32994 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 26954 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 37709 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 60972 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41355 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 60314 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
91%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 26741 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 38164 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 19840 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 14249 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 24423 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 26078 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 38382 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 38368 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 62123 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 103408 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 19988 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 28824 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 32721 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 58266 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 50375 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot

Французы и немцы выступают против отправки миротворцев в Украину - опрос

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Опрос POLITICO показал, что большинство жителей Франции и Германии не поддерживают отправку миротворцев в Украину. В Германии 53% против, во Франции 43% не поддерживают размещение войск.

Французы и немцы выступают против отправки миротворцев в Украину - опрос

Жители Франции и Германии выступают против отправки миротворцев в Украину, даже если это означает риск для мира в регионе. Об этом говорится в опросе, проведенном POLITICO, передает УНН

Респонденты в США, Германии и Франции, скорее всего, предпочтут держать своих военных вне Украины, "даже если это означает риск для мира в регионе 

- пишет издание. 

Сообщается, что Германия и Франция больше всего выступают против развертывания миротворческих войск, причем более половины опрошенных в Германии - 53% сказали "нет" отправке миротворческих войск. Во Франции 43 процента заявили, что страна не должна размещать войска в Украине, по сравнению с 33%, которые поддерживают это решение.

В США 43% респондентов считают, что американские войска не должны быть введены в Украину, несмотря на потенциальное негативное влияние на региональный мир, тогда как 37% высказались за направление миротворцев. 

Напомним 

Великобритания, Франция, Германия и Турция готовы направить миротворческий контингент в Украину после завершения войны. 

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков прокомментировал сообщения о размещении в Украине военного контингента стран ЕС после подписания мирного соглашения. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Германия
Турция
Соединённые Штаты
Украина