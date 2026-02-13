Французи та німці виступають проти відправки миротворців в Україну - опитування
Київ • УНН
Опитування POLITICO показало, що більшість жителів Франції та Німеччини не підтримують відправку миротворців в Україну. У Німеччині 53% проти, у Франції 43% не підтримують розміщення військ.
Мешканці Франції та Німеччини виступають проти відправки миротворців в Україну, навіть якщо це означає ризикувати миром у регіоні. Про це йдеться в опитуванні, проведеному POLITICO, передає УНН.
Респонденти у США, Німеччині та Франції, швидше за все, віддадуть перевагу тому, щоб тримати своїх військових поза Україною, "навіть якщо це означає ризикувати миром у регіоні
Повідомляється, що Німеччина та Франція найбільше виступають проти розгортання миротворчих військ, причому понад половина опитаних у Німеччині - 53% сказали "ні" відправленню миротворчих військ. У Франції 43 відсотки заявили, що країна не повинна розміщувати війська в Україні, порівняно з 33%, які підтримують це рішення.
У США 43% респондентів вважають, що американські війська не повинні бути введені в Україну, незважаючи на потенційний негативний вплив на регіональний мир, тоді як 37% висловилися за направлення миротворців.
Нагадаємо
Велика Британія, Франція, Німеччина та Туреччина готові надіслати миротворчий контингент в Україну після завершення війни.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков прокоментував повідомлення про розміщення в України військового континенту країн ЄС після підписання мирної угоди.