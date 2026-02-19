$43.290.03
Ексклюзив
13:31 • 1060 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 5168 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 14403 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 19629 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 20888 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 21630 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 16847 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 32130 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 70850 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51251 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
13:31 • 1060 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
11:28 • 14403 перегляди
11:15 • 11480 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли
18 лютого, 17:10 • 34956 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення
18 лютого, 15:06 • 70850 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру

Київ • УНН

 • 3246 перегляди

Популярна китайська стрімерка Your Highness Qiao Biluo під час прямого ефіру випадково показала своє справжнє обличчя через збій "б'юті-фільтру". Блогерка втратила понад 140 тисяч підписників та дохід від донатів.

Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру

Популярна китайська стрімерка Your Highness Qiao Biluo під час прямого ефіру випадково показала своє справжнє обличчя через збій "б'юті-фільтру". Блогерка ошелешила шанувальників своїм справжнім зовнішнім виглядом та поплатилася за те, що обманювала підписників. Про це повідомляє УНН з посиланням на 24 News HD.

Деталі

Отож, як повідомляє джерело, інфлюенсерка вже втратила понад 140 тисяч підписників. З ролика, який було витягнуто із прямої трансляції знаменитості, бачимо, що спочатку вона позує у вигляді молодої дівчини, а потім фільтр, який робив її зовнішність "ідеальною", раптово зникає, і аудиторія бачить китайську медійницю такою, якою вона є насправді.

Зокрема, реальність значно відрізняється від того, якою жінка є в житті. Вона набагато старша, ніж демонструвала це у соцмережах. Відтак, стрімерка через цей інцидент втратила не лише 140 тисяч фоловерів, а й дохід. Разом із падінням аудиторії знизилися й її прибутки від донатів. Користувачі соцмереж висловили критику щодо того, що стрімерка вводила глядачів в оману.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, як Дженніфер Лопес здивувала шанувальників, продемонструвавши природну вроду без макіяжу. Вона показала, як наносить косметику власної лінійки JLo Beauty.

Станіслав Кармазін

