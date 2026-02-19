Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру
Київ • УНН
Популярна китайська стрімерка Your Highness Qiao Biluo під час прямого ефіру випадково показала своє справжнє обличчя через збій "б'юті-фільтру". Блогерка втратила понад 140 тисяч підписників та дохід від донатів.
Деталі
Отож, як повідомляє джерело, інфлюенсерка вже втратила понад 140 тисяч підписників. З ролика, який було витягнуто із прямої трансляції знаменитості, бачимо, що спочатку вона позує у вигляді молодої дівчини, а потім фільтр, який робив її зовнішність "ідеальною", раптово зникає, і аудиторія бачить китайську медійницю такою, якою вона є насправді.
Зокрема, реальність значно відрізняється від того, якою жінка є в житті. Вона набагато старша, ніж демонструвала це у соцмережах. Відтак, стрімерка через цей інцидент втратила не лише 140 тисяч фоловерів, а й дохід. Разом із падінням аудиторії знизилися й її прибутки від донатів. Користувачі соцмереж висловили критику щодо того, що стрімерка вводила глядачів в оману.
Нагадаємо
