Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу

56-річна американська акторка, співачка та танцюристка Дженніфер Лопес здивувала своїх шанувальників новим відео, в якому продемонструвала свою природну вроду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram селебритіс.

У себе у фотоблозі співачка показала, як виглядає без макіяжу та як починає його наносити. Зокрема, Лопес показує, як після вмивання та надягання спортивного костюму вона крок за кроком користується продуктами своєї власної лінійки JLo Beauty. Артистка також показала, як сироватка для шиї впливає на її шкіру.

У відео Лопес продемонструвала легкий, мінімалістичний макіяж: трохи рум’ян, ненав’язливий тон для губ та бронзер. Після цього вона повідомила, що готова до справ та активного дня.

Відео вже зібрало понад 220 тисяч лайків та більше п’яти тисяч коментарів. Шанувальники не просто захоплюються її надзвичайною красою, а й висловлюють слова любові та підтримки улюбленій зірці. Публікація стала ще одним підтвердженням популярності Лопес серед мільйонів користувачів соцмереж, адже лише її Instagram налічує понад 246 мільйонів підписників.

Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується