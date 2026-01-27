Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу

$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 5906 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 8458 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 16216 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 14583 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 29208 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 20043 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 15993 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 27815 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26754 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Популярнi новини
Міноборони рф заявило про захоплення Куп'янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян 27 січня, 09:41 • 26916 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки 27 січня, 11:42 • 29492 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик 27 січня, 11:53 • 15020 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 12587 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 6748 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
15:20 • 16214 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 12671 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
13:14 • 29208 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 29587 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 27813 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Саламаха Орест Ігорович
Михайло Федоров
Девід Бекхем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Державний кордон України
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 4 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 1664 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 6814 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 15095 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 29301 перегляди
Facebook

Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу

Київ • УНН

 • 6 перегляди

56-річна Дженніфер Лопес здивувала шанувальників, продемонструвавши природну вроду без макіяжу. Вона показала, як наносить косметику власної лінійки JLo Beauty.

Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу

56-річна американська акторка, співачка та танцюристка Дженніфер Лопес здивувала своїх шанувальників новим відео, в якому продемонструвала свою природну вроду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram селебритіс.

У себе у фотоблозі співачка показала, як виглядає без макіяжу та як починає його наносити. Зокрема, Лопес показує, як після вмивання та надягання спортивного костюму вона крок за кроком користується продуктами  своєї власної лінійки JLo Beauty. Артистка також показала, як сироватка для шиї впливає на її шкіру.

У відео Лопес продемонструвала легкий, мінімалістичний макіяж: трохи рум’ян, ненав’язливий тон для губ та бронзер. Після цього вона повідомила, що готова до справ та активного дня.

Відео вже зібрало понад 220 тисяч лайків та більше п’яти тисяч коментарів. Шанувальники не просто захоплюються її надзвичайною красою, а й висловлюють слова любові та підтримки улюбленій зірці. Публікація стала ще одним підтвердженням популярності Лопес серед мільйонів користувачів соцмереж, адже лише її Instagram налічує понад 246 мільйонів підписників.

Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19.10.25, 07:31 • 99242 перегляди

Станіслав Кармазін

Новини СвітуУНН Lite
Музикант
Соціальна мережа
Дженніфер Лопес
Instagram