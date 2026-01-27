$43.130.01
17:43 • 1802 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 6210 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 8758 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 16428 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 14691 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 29386 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 20091 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 16017 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 27906 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 26765 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа

Киев

 • 52 просмотра

56-летняя Дженнифер Лопес удивила поклонников, продемонстрировав естественную красоту без макияжа. Она показала, как наносит косметику собственной линейки JLo Beauty.

Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа

56-летняя американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес удивила своих поклонников новым видео, в котором продемонстрировала свою естественную красоту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

У себя в фотоблоге певица показала, как выглядит без макияжа и как начинает его наносить. В частности, Лопес показывает, как после умывания и надевания спортивного костюма она шаг за шагом пользуется продуктами своей собственной линейки JLo Beauty. Артистка также показала, как сыворотка для шеи влияет на ее кожу.

В видео Лопес продемонстрировала легкий, минималистичный макияж: немного румян, ненавязчивый тон для губ и бронзер. После этого она сообщила, что готова к делам и активному дню.

Видео уже собрало более 220 тысяч лайков и более пяти тысяч комментариев. Поклонники не просто восхищаются ее необычайной красотой, но и выражают слова любви и поддержки любимой звезде. Публикация стала еще одним подтверждением популярности Лопес среди миллионов пользователей соцсетей, ведь только ее Instagram насчитывает более 246 миллионов подписчиков.

Станислав Кармазин

