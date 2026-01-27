Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа

56-летняя американская актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес удивила своих поклонников новым видео, в котором продемонстрировала свою естественную красоту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram знаменитости.

У себя в фотоблоге певица показала, как выглядит без макияжа и как начинает его наносить. В частности, Лопес показывает, как после умывания и надевания спортивного костюма она шаг за шагом пользуется продуктами своей собственной линейки JLo Beauty. Артистка также показала, как сыворотка для шеи влияет на ее кожу.

В видео Лопес продемонстрировала легкий, минималистичный макияж: немного румян, ненавязчивый тон для губ и бронзер. После этого она сообщила, что готова к делам и активному дню.

Видео уже собрало более 220 тысяч лайков и более пяти тысяч комментариев. Поклонники не просто восхищаются ее необычайной красотой, но и выражают слова любви и поддержки любимой звезде. Публикация стала еще одним подтверждением популярности Лопес среди миллионов пользователей соцсетей, ведь только ее Instagram насчитывает более 246 миллионов подписчиков.

