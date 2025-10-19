Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
Киев • УНН
Американская актриса Дженнифер Лопес в интервью назвала Бретта Голдштейна лучшим экранным партнером для поцелуев. После съемок фильма "Служебный роман" появились слухи об их романе, которые Голдштейн опроверг.
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес призналась, кто из ее коллег-актеров целуется лучше всех. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Spiegel.
Детали
Во время недавнего интервью для шоу "Смотри, что происходит в прямом эфире", Лопес ответила на вопрос о лучшем экранном партнере для поцелуев.
Я только что снималась в фильме с Бреттом Голдштейном, и, по моему мнению, он целовался лучше всех
Отмечается, что после съемок нового фильма "Служебный роман" в СМИ появились слухи о возможных романтических отношениях Лопес и Голдштейна. Сам Голдштейн прокомментировал их американскому журналу InStyle: "Это не мое", - сказал актер.
Пока неизвестно, действительно ли Голдштейн является лучшим экранным партнером Лопес для поцелуев, ведь сама актриса хранит это в тайне.
Напомним
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе на красной дорожке после развода на премьере фильма "Поцелуй Женщины-паука" в Нью-Йорке. Лопес сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером фильма вместе с Аффлеком.
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото15.10.25, 17:48 • 74187 просмотров