Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес призналась, кто из ее коллег-актеров целуется лучше всех. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Spiegel.

Детали

Во время недавнего интервью для шоу "Смотри, что происходит в прямом эфире", Лопес ответила на вопрос о лучшем экранном партнере для поцелуев.

Я только что снималась в фильме с Бреттом Голдштейном, и, по моему мнению, он целовался лучше всех - рассказала актриса.

Отмечается, что после съемок нового фильма "Служебный роман" в СМИ появились слухи о возможных романтических отношениях Лопес и Голдштейна. Сам Голдштейн прокомментировал их американскому журналу InStyle: "Это не мое", - сказал актер.

Пока неизвестно, действительно ли Голдштейн является лучшим экранным партнером Лопес для поцелуев, ведь сама актриса хранит это в тайне.

Напомним

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе на красной дорожке после развода на премьере фильма "Поцелуй Женщины-паука" в Нью-Йорке. Лопес сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером фильма вместе с Аффлеком.

