Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується
Київ • УНН
Американська акторка Дженніфер Лопес в інтерв'ю назвала Бретта Голдштейна найкращим екранним партнером для поцілунків. Після зйомок фільму "Службовий роман" з'явилися чутки про їхній роман, які Голдштейн спростував.
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес зізналася, хто з її колег-акторів цілується найкраще. Про це інформує УНН з посиланням на видання Spiegel.
Деталі
Під час недавнього інтерв'ю для шоу "Дивись, що відбувається у прямому ефірі", Лопес відповіла на запитання про найкращого екранного партнера для поцілунків.
Я тільки що знімалася у фільмі з Бреттом Голдштейном, і, на мою думку, він цілувався найкраще
Зазначається, що після зйомок нового фільму "Службовий роман" у ЗМІ з’явилися чутки про можливі романтичні стосунки Лопес і Голдштейна. Сам Голдштейн прокоментував їх американському журналу InStyle: "Це не моє", - сказав актор.
Наразі невідомо, чи дійсно Голдштейн є найкращим екранним партнером Лопес для поцілунків, адже сама актриса зберігає це у таємниці.
Нагадаємо
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше з'явилися разом на червоній доріжці після розлучення на прем'єрі фільму "Поцілунок Жінки-павука" у Нью-Йорку. Лопес зіграла головну роль та виступила виконавчим продюсером фільму разом з Аффлеком.
