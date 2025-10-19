$41.640.00
18 жовтня, 21:14 • 14194 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 27006 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 29214 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 43195 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 33972 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 46627 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 68787 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 46929 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49115 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36884 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується

Київ • УНН

 • 3188 перегляди

Американська акторка Дженніфер Лопес в інтерв'ю назвала Бретта Голдштейна найкращим екранним партнером для поцілунків. Після зйомок фільму "Службовий роман" з'явилися чутки про їхній роман, які Голдштейн спростував.

Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес зізналася, хто з її колег-акторів цілується найкраще. Про це інформує УНН з посиланням на видання Spiegel.

Деталі

Під час недавнього інтерв'ю для шоу "Дивись, що відбувається у прямому ефірі", Лопес відповіла на запитання про найкращого екранного партнера для поцілунків.

Я тільки що знімалася у фільмі з Бреттом Голдштейном, і, на мою думку, він цілувався найкраще

- розповіла акторка.

Зазначається, що після зйомок нового фільму "Службовий роман" у ЗМІ з’явилися чутки про можливі романтичні стосунки Лопес і Голдштейна. Сам Голдштейн прокоментував їх американському журналу InStyle: "Це не моє", - сказав актор.

Наразі невідомо, чи дійсно Голдштейн є найкращим екранним партнером Лопес для поцілунків, адже сама актриса зберігає це у таємниці.

Нагадаємо

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше з'явилися разом на червоній доріжці після розлучення на прем'єрі фільму "Поцілунок Жінки-павука" у Нью-Йорку. Лопес зіграла головну роль та виступила виконавчим продюсером фільму разом з Аффлеком.

Віта Зеленецька

