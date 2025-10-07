Дженніфер Лопес і Бен Аффлек уперше після розлучення з’явилися разом на червоній доріжці

Колишнє подружжя голлівудських акторів Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з’явилися разом на червоній доріжці на прем’єрі фільму "Поцілунок Жінки-павука" в Нью-Йорку. Це їхня перша спільна поява після офіційного розлучення в січні, пише УНН із посиланням на Рage Six.

Деталі

Лопес та Аффлек були привітні один з одним, коли їх сфотографували. Вони жваво розмовляли, обмінювалися усмішками та позували разом для фотографів. У якийсь момент актор ніжно поклав руку їй на талію, допомагаючи пройти доріжкою.

56-річна Дженніфер вразила публіку розкішною коричневою сукнею з квітковим візерунком і чорним декоративним елементом, схожим на лапи павука, тоді як 53-річний Бен обрав класичний темно-синій костюм.

Лопес не лише зіграла головну роль у мюзиклі "Поцілунок Жінки-павука", а й виступила його виконавчим продюсером разом з Аффлеком.

На початку участі Дженніфер у цьому… вона просто збиралася викластися на повну, і вона це зробила. Вона неймовірно наполегливо працювала. Ви можете побачити всі її численні таланти, вона людина, яка виросла на класичних мюзиклах - сказав Аффлек.

Тим часом у понеділок у своєму інтерв'ю виданню "Today" Лопес відзначила, що саме колишній чоловік забезпечив створення фільму.

Якби не Бен, фільм би не зняли, і я завжди віддаватиму йому цю заслугу – сказала вона.

Лопес також сказала, що створення фільму допомогло їй пережити важкий період в особистому житті.

"Цей фільм про ескапізм. Він про те, як фільми та мистецтво рятують нас у найважчі часи нашого життя. І робота над цим проєктом стала для мене здійсненням мрії, яка справді допомогла мені пережити важкий момент і в моєму особистому житті", - поділилася вона.

Розлучення пари

Минулого місяця зірка серіалу "Шахрайки" згадала про гучне розлучення з Аффлеком і сказала, що вона "тепер інша людина".

Це було найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося, бо це зміцнило мене – сказала акторка в програмі "Sunday Morning" на каналі CBS News.

Вона швидко пояснила: "Це мене не змінило. Це допомогло мені розвиватися так, як мені було потрібно, ставати більш самосвідомою".

Нагадаємо

