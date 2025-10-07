$41.340.11
Ексклюзив
07:13
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 25900 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 56922 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 47377 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 49552 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 86769 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 34814 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40863 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66980 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 78107 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 40478 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 50265 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 86770 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 190690 перегляди
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек уперше після розлучення з’явилися разом на червоній доріжці

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вперше з'явилися разом на червоній доріжці після розлучення на прем'єрі фільму "Поцілунок Жінки-павука" у Нью-Йорку. Лопес зіграла головну роль та виступила виконавчим продюсером фільму разом з Аффлеком.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек уперше після розлучення з’явилися разом на червоній доріжці

Колишнє подружжя голлівудських акторів Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з’явилися разом на червоній доріжці на прем’єрі фільму "Поцілунок Жінки-павука" в Нью-Йорку. Це їхня перша спільна поява після офіційного розлучення в січні, пише УНН із посиланням на Рage Six.

Деталі

Лопес та Аффлек були привітні один з одним, коли їх сфотографували. Вони жваво розмовляли, обмінювалися усмішками та позували разом для фотографів. У якийсь момент актор ніжно поклав руку їй на талію, допомагаючи пройти доріжкою.

56-річна Дженніфер вразила публіку розкішною коричневою сукнею з квітковим візерунком і чорним декоративним елементом, схожим на лапи павука, тоді як 53-річний Бен обрав класичний темно-синій костюм.

Лопес не лише зіграла головну роль у мюзиклі "Поцілунок Жінки-павука", а й виступила його виконавчим продюсером разом з Аффлеком.

На початку участі Дженніфер у цьому… вона просто збиралася викластися на повну, і вона це зробила. Вона неймовірно наполегливо працювала. Ви можете побачити всі її численні таланти, вона людина, яка виросла на класичних мюзиклах

- сказав Аффлек.

Тим часом у понеділок у своєму інтерв'ю виданню "Today" Лопес відзначила, що саме колишній чоловік забезпечив створення фільму.

Якби не Бен, фільм би не зняли, і я завжди віддаватиму йому цю заслугу

– сказала вона.

Лопес також сказала, що створення фільму допомогло їй пережити важкий період в особистому житті.

"Цей фільм про ескапізм. Він про те, як фільми та мистецтво рятують нас у найважчі часи нашого життя. І робота над цим проєктом стала для мене здійсненням мрії, яка справді допомогла мені пережити важкий момент і в моєму особистому житті", - поділилася вона.

Розлучення пари

Минулого місяця зірка серіалу "Шахрайки" згадала про гучне розлучення з Аффлеком і сказала, що вона "тепер інша людина".

Це було найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося, бо це зміцнило мене

– сказала акторка в програмі "Sunday Morning" на каналі CBS News.

Вона швидко пояснила: "Це мене не змінило. Це допомогло мені розвиватися так, як мені було потрібно, ставати більш самосвідомою".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що співачка Дженніфер Лопес перше Різдво після її розлучення з Беном Аффлеком святкує Різдво в Аспені разом зі своєю 16-річною донькою Емме.

Альона Уткіна

Культура
Нью-Йорк