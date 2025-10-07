$41.340.11
Рубрики
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после развода появились вместе на красной дорожке

Киев • УНН

 • 1510 просмотра

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились вместе на красной дорожке после развода на премьере фильма "Поцелуй Женщины-паука" в Нью-Йорке. Лопес сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером фильма вместе с Аффлеком.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после развода появились вместе на красной дорожке

Бывшие супруги голливудских актеров Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе на красной дорожке на премьере фильма "Поцелуй Женщины-паука" в Нью-Йорке. Это их первое совместное появление после официального развода в январе, пишет УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Лопес и Аффлек были приветливы друг с другом, когда их сфотографировали. Они оживленно разговаривали, обменивались улыбками и позировали вместе для фотографов. В какой-то момент актер нежно положил руку ей на талию, помогая пройти по дорожке.

56-летняя Дженнифер поразила публику роскошным коричневым платьем с цветочным узором и черным декоративным элементом, похожим на лапы паука, тогда как 53-летний Бен выбрал классический темно-синий костюм.

Лопес не только сыграла главную роль в мюзикле "Поцелуй Женщины-паука", но и выступила его исполнительным продюсером вместе с Аффлеком.

В начале участия Дженнифер в этом… она просто собиралась выложиться на полную, и она это сделала. Она невероятно упорно работала. Вы можете увидеть все ее многочисленные таланты, она человек, который вырос на классических мюзиклах

- сказал Аффлек.

Тем временем в понедельник в своем интервью изданию "Today" Лопес отметила, что именно бывший муж обеспечил создание фильма.

Если бы не Бен, фильм бы не сняли, и я всегда буду отдавать ему эту заслугу

– сказала она.

Лопес также сказала, что создание фильма помогло ей пережить трудный период в личной жизни.

"Этот фильм об эскапизме. Он о том, как фильмы и искусство спасают нас в самые трудные времена нашей жизни. И работа над этим проектом стала для меня осуществлением мечты, которая действительно помогла мне пережить трудный момент и в моей личной жизни", - поделилась она.

Развод пары

В прошлом месяце звезда сериала "Мошенницы" вспомнила о громком разводе с Аффлеком и сказала, что она "теперь другой человек".

Это было лучшее, что со мной когда-либо случалось, потому что это укрепило меня

– сказала актриса в программе "Sunday Morning" на канале CBS News.

Она быстро объяснила: "Это меня не изменило. Это помогло мне развиваться так, как мне было нужно, становиться более самосознательной".

Напомним

Ранее УНН писал, что певица Дженнифер Лопес первое Рождество после ее развода с Беном Аффлеком празднует Рождество в Аспене вместе со своей 16-летней дочерью Эмме.

Алена Уткина

Культура
Нью-Йорк