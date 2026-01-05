$42.290.12
Эксклюзив
19:29
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозревают
5 января, 12:32
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж стремительно растет. Причиной стали ее политические взгляды и поддержка Дональда Трампа, а также брак с осужденным за сексуальное преступление.

В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж

В интернете набирают популярность призывы к депортации рэперши Ники Минаж, которая родилась в Тринидаде и Тобаго, но проживает в США. Поводом для активизации общественности стало изменение политических взглядов артистки и ее поддержка администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Сейчас существуют две основные петиции:

Первая (более 89 000 подписей): сосредоточена на личной жизни певицы, в частности на ее браке с Кеннетом Петти, осужденным за сексуальное преступление. Авторы обвиняют Минаж в ненадлежащем поведении и запугивании жертв мужа.

Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22.12.25, 19:50 • 34594 просмотра

Вторая (более 48 000 подписей): инициирована представителями ЛГБТК+ сообщества, которые чувствуют себя преданными из-за присоединения рэперши к консервативному движению Turning Point USA и ее поддержки Джей Ди Вэнса.

Вопрос гражданства

Несмотря на многолетнее проживание в США, Минаж ранее заявляла в TikTok, что не имеет американского гражданства. Она также подтверждала, что въехала в страну нелегально в пятилетнем возрасте.

Я родилась на прекрасном острове под названием Тринидад и Тобаго. Но я прожила в Штатах много лет. Можно было бы подумать, что с миллионами долларов, которые я уплатила налогов этой стране, мне бы дали почетное гражданство много, много, много тысяч лет назад

- заявила Ники Минаж в сентябре 2024 года.

На фоне скандала пользователи соцсетей начали массово игнорировать творчество певицы: на вечеринках ее музыку освистывают, а в сети становятся вирусными ремиксы, где удалены ее вокальные партии. Сама Минаж называет своих критиков людьми, которые "настроены просто оставаться злыми". 

Ники Минаж удалила Instagram после скандального выступления на AmericaFest25.12.25, 10:31 • 5347 просмотров

Степан Гафтко

