В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж

В интернете набирают популярность призывы к депортации рэперши Ники Минаж, которая родилась в Тринидаде и Тобаго, но проживает в США. Поводом для активизации общественности стало изменение политических взглядов артистки и ее поддержка администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Сейчас существуют две основные петиции:

Первая (более 89 000 подписей): сосредоточена на личной жизни певицы, в частности на ее браке с Кеннетом Петти, осужденным за сексуальное преступление. Авторы обвиняют Минаж в ненадлежащем поведении и запугивании жертв мужа.

Вторая (более 48 000 подписей): инициирована представителями ЛГБТК+ сообщества, которые чувствуют себя преданными из-за присоединения рэперши к консервативному движению Turning Point USA и ее поддержки Джей Ди Вэнса.

Несмотря на многолетнее проживание в США, Минаж ранее заявляла в TikTok, что не имеет американского гражданства. Она также подтверждала, что въехала в страну нелегально в пятилетнем возрасте.

Я родилась на прекрасном острове под названием Тринидад и Тобаго. Но я прожила в Штатах много лет. Можно было бы подумать, что с миллионами долларов, которые я уплатила налогов этой стране, мне бы дали почетное гражданство много, много, много тысяч лет назад