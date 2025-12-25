Ники Минаж удалила Instagram после скандального выступления на AmericaFest

$42.150.05
49.680.05
ukenru
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 33345 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 51357 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 28884 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 42157 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 46255 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 23457 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 23402 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 37426 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 52991 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 72515 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
66%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Все ли в порядке с Трампом: The Guardian проанализировал поведение президента США в течение 2025 года24 декабря, 22:44 • 6266 просмотра
Ким Чен Ын руководил испытанием дальнобойной ракеты и посетил строительство атомной подводной лодкиPhoto24 декабря, 23:53 • 5622 просмотра
В РФ расширяют привлечение "ветеранов СВО" для милитаризации детей - ЦПД25 декабря, 01:01 • 8636 просмотра
У человека значительно больше органов чувств, чем считалось ранее - ученые25 декабря, 01:45 • 12165 просмотра
Трамп теряет влияние среди американцев и в Республиканской партии - The Atlantic25 декабря, 02:17 • 17887 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 33345 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 25276 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 51357 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 42157 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 46255 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Франк-Вальтер Штайнмайер
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"08:09 • 436 просмотра
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований07:24 • 2286 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 15795 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 27226 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 14965 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The Washington Post
Сериал
Шахед-136

Ники Минаж удалила Instagram после скандального выступления на AmericaFest

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Рэп-исполнительница удалила свой аккаунт в Instagram на фоне волны критики после ее появления на конференции AmericaFest.

Ники Минаж удалила Instagram после скандального выступления на AmericaFest
Фото: wiki/Nicki Minaj

Рэперша Ники Минаж удалила свой аккаунт в Instagram на фоне волны критики после ее появления на конференции AmericaFest, организованной Turning Point USA в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Поклонники поняли, что учетная запись Минаж в Instagram была деактивирована накануне Рождества.

Сообщение "Извините, эта страница недоступна" теперь появляется там, где раньше были публикации Минаж

 - пишет издание.

Удаление аккаунта произошло после ее участия в конференции AmericaFest, которая прошла 21 декабря в Финиксе, штат Аризона.

На мероприятии исполнительница появилась на сцене вместе с Эрикой Кирк - вдовой основателя Turning Point USA Чарли Кирка. Они держались за руки и обсуждали, в частности, вопросы привлечения молодых мужчин к политической активности. Во время разговора Минаж также выразила поддержку президенту Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Я могу понять их позицию, когда слышу их выступления

- сказала Минаж со сцены.

Однако во время ответа на вопрос об обращении к молодым мужчинам певица допустила оговорку, назвав Джей Ди Вэнса "убийцей". Это прозвучало в присутствии Эрики Кирк, муж которой погиб от огнестрельного ранения в сентябре 2024 года.

Осознав сказанное, Минаж замолчала и закрыла лицо руками. Часть аудитории отреагировала смехом. Эрика Кирк публично поддержала рэпершу, заявив, что не обиделась на ее слова.

Я знаю ее сердце, и это даже не имеет значения. Слова - это просто слова

 - сказала Кирк.

После выступления Минаж подверглась активной критике в сети. Вскоре после этого ее аккаунт в Instagram был деактивирован. Ранее рэперша уже удаляла свою страницу в соцсети, однако на этот раз пользователи обратили внимание на совпадение во времени между скандалом и исчезновением аккаунта.

Напомним

Кристин Дэвис рассказала, почему не хотела расставаться с Алеком Болдуином в начале 2000-х. Актриса призналась, что причиной был роскошный дом актера в Хэмптонах стоимостью 1,7 млн долларов.

Алла Киосак

Новости Мира
Новый год
Выборы в США
Социальная сеть
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты