Ники Минаж удалила Instagram после скандального выступления на AmericaFest

Фото: wiki/Nicki Minaj

Рэперша Ники Минаж удалила свой аккаунт в Instagram на фоне волны критики после ее появления на конференции AmericaFest, организованной Turning Point USA в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Поклонники поняли, что учетная запись Минаж в Instagram была деактивирована накануне Рождества.

Сообщение "Извините, эта страница недоступна" теперь появляется там, где раньше были публикации Минаж - пишет издание.

Удаление аккаунта произошло после ее участия в конференции AmericaFest, которая прошла 21 декабря в Финиксе, штат Аризона.

На мероприятии исполнительница появилась на сцене вместе с Эрикой Кирк - вдовой основателя Turning Point USA Чарли Кирка. Они держались за руки и обсуждали, в частности, вопросы привлечения молодых мужчин к политической активности. Во время разговора Минаж также выразила поддержку президенту Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Я могу понять их позицию, когда слышу их выступления - сказала Минаж со сцены.

Однако во время ответа на вопрос об обращении к молодым мужчинам певица допустила оговорку, назвав Джей Ди Вэнса "убийцей". Это прозвучало в присутствии Эрики Кирк, муж которой погиб от огнестрельного ранения в сентябре 2024 года.

Осознав сказанное, Минаж замолчала и закрыла лицо руками. Часть аудитории отреагировала смехом. Эрика Кирк публично поддержала рэпершу, заявив, что не обиделась на ее слова.

Я знаю ее сердце, и это даже не имеет значения. Слова - это просто слова - сказала Кирк.

После выступления Минаж подверглась активной критике в сети. Вскоре после этого ее аккаунт в Instagram был деактивирован. Ранее рэперша уже удаляла свою страницу в соцсети, однако на этот раз пользователи обратили внимание на совпадение во времени между скандалом и исчезновением аккаунта.

Напомним

