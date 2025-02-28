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Зірка "Сексу у великому місті" пояснила, чому не могла покинути Болдвіна

Київ • УНН

 • 157827 перегляди

Крістін Девіс розповіла, чому не хотіла розставатися з Алеком Болдвіном на початку 2000-х. Актриса зізналася, що причиною був розкішний будинок актора в Гемптонах вартістю 1,7 млн доларів.

Зірка "Сексу у великому місті" пояснила, чому не могла покинути Болдвіна

Крістін Девіс, відома за роллю Шарлотти Йорк у культовому серіалі "Секс у великому місті", поділилася відвертими деталями своїх стосунків з актором Алеком Болдвіном на початку 2000-х. Вона розповіла, що не хотіла розставатися із ним, через прекрасний будинок. Про це інформує Dailly Mail, передає УНН.

В інтерв'ю на подкасті Роба Лоу "Literally!" актриса зізналася, що довгий час вагалася розірвати романтичні стосунки з Болдвіном через його розкішний будинок у Гемптонах.

"Алек Болдвін був дуже багатий, коли ми зустрічалися. І чесно кажучи, однією з найкращих речей був його неймовірний будинок в Амагансетті. Я не хотіла розлучатися з цією людиною, тому що мені подобався його будинок! Це так соромно говорити, але це правда", – зізналася Девіс.

Будинок, про який йдеться, Болдвін придбав у 1995 році за 1,7 мільйона доларів, а згодом значно розширив. У 2022 році, на фоні юридичних проблем через смертельну стрілянину на зйомках фільму "Іржа", він виставив маєток на продаж. Однак, навіть знизивши ціну до 19 мільйонів доларів, покупець досі не знайшовся.

"Оскар-2025": церемонія нагородження, номінанти, де дивитися, прогнози букмекерів28.02.25, 16:39 • 479240 переглядiв

Девіс також поділилася іншою цікавою історією, відповідаючи на запитання про іншого колишнього, якому вона колись позичила 5000 доларів, а той зник. Вона підкреслила, що Болдвін ніколи не просив у неї грошей, адже на початку 2000-х він був дуже багатим.

"Я б ніколи не позичила Алеку Болдвіну 5000 доларів, це смішно!" – заявила актриса.

Наразі Крістін Девіс, яка так і не вийшла заміж, виховує двох прийомних дітей: Джемму та Вілсона.

Нагадаємо, 57-річна Памела Андерсон повертається до Голлівуду з номінацією на "Золотий глобус" та премією SAG за роль у фільмі Джії Копполи.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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