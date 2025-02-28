Зірка "Сексу у великому місті" пояснила, чому не могла покинути Болдвіна

Крістін Девіс, відома за роллю Шарлотти Йорк у культовому серіалі "Секс у великому місті", поділилася відвертими деталями своїх стосунків з актором Алеком Болдвіном на початку 2000-х. Вона розповіла, що не хотіла розставатися із ним, через прекрасний будинок. Про це інформує Dailly Mail, передає УНН.

В інтерв'ю на подкасті Роба Лоу "Literally!" актриса зізналася, що довгий час вагалася розірвати романтичні стосунки з Болдвіном через його розкішний будинок у Гемптонах.

"Алек Болдвін був дуже багатий, коли ми зустрічалися. І чесно кажучи, однією з найкращих речей був його неймовірний будинок в Амагансетті. Я не хотіла розлучатися з цією людиною, тому що мені подобався його будинок! Це так соромно говорити, але це правда", – зізналася Девіс.

Будинок, про який йдеться, Болдвін придбав у 1995 році за 1,7 мільйона доларів, а згодом значно розширив. У 2022 році, на фоні юридичних проблем через смертельну стрілянину на зйомках фільму "Іржа", він виставив маєток на продаж. Однак, навіть знизивши ціну до 19 мільйонів доларів, покупець досі не знайшовся.

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Девіс також поділилася іншою цікавою історією, відповідаючи на запитання про іншого колишнього, якому вона колись позичила 5000 доларів, а той зник. Вона підкреслила, що Болдвін ніколи не просив у неї грошей, адже на початку 2000-х він був дуже багатим.

"Я б ніколи не позичила Алеку Болдвіну 5000 доларів, це смішно!" – заявила актриса.

Наразі Крістін Девіс, яка так і не вийшла заміж, виховує двох прийомних дітей: Джемму та Вілсона.

Нагадаємо, 57-річна Памела Андерсон повертається до Голлівуду з номінацією на "Золотий глобус" та премією SAG за роль у фільмі Джії Копполи.