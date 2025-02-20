Сучасна Мерилін: номінована на "Золотий глобус" Памела Андерсон продовжує вражати акторським поверненням

Після появи в Playboy та участі в "Рятувальниках Малібу" (Baywatch) у 90-их, у наступні десятиліття Памела Андерсон стала менше з'являтися на передовій поп-культури.

Але здається зараз, після номінації на "Золотий глобус" за роль у фільмі Джіа Копполи "Остання танцівниця" (The Last Showgirl) та нагороди SAG, фотомодель, письменниця та фітнес-тренерка знайшла також шлях до свого акторського визнання.

Передає УНН із посиланням на NME та Variety.

Памела Андерсон, хоча й не потрапила до числа претендентів на "Оскар", але все одно переживає унікальний момент у своїй кар'єрі, який, можливо, навіть неможна було передбачити.

Вона була іконою в 90-х після появи в Playboy і участі в серіалі "Рятувальники Малібу", але відійшла від уваги після послідовних особистих скандалів і деяких фіаско в своїй кар'єрі. Втім, Андерсон змогла повернутися до активної артистичної кар'єри в 57 років, і зараз вона здається стала сильнішою, ніж будь-коли.

За роль у фільмі режисерки Джиї Копполи "The Last Showgirl" , Памела Андерсон у 2024 році отримала престижну премію "Мистецтво світла" на церемонії GEMS на кінофестивалі в Майамі. На початку 2025 року, Андерсон була номінована на премію "Золотий глобус" і премію SAG за найкращу жіночу роль.

Андерсон засипали компліментами після її появи на церемонії вручення премії Bafta 2025, коли вона вийшла на червону доріжку та вручила нагороду за найкращу чоловічу роль.

Відмова від макіяжу

Колишня зірка "Рятувальників Малібу" продовжує свій фірмовий образ без макіяжу.

Мінімалістичний образ доповнили стриманий макіяж і розпущене волосся, що підкреслило її природну красу. Щоб додати образу особливого штриху, Памела вибрала приголомшливе діамантове намисто. - відзначили критики її появу на церемонії кінопремії.

Довідково

Памела Андерсон перестала носити макіяж у останні роки. Відмова пов'язана з тим, що у 2019 році від раку грудей померла її улюблений візажист Алексіс Фогель, з якою вона співпрацювала і дружила довгі роки. Ця втрата стала величезним болем для Андерсон. Зірка заявила, що без Алексіс їй просто краще не фарбуватися, вона піде "проти правил і робитиме все навпаки".

Але сьогодні Андерсон отримує запрошення від модних брендів. Нещодавно вона відвідала показ Dior Haute Couture весна-літо 2025 у Парижі, одягнена в монохромний сірий образ, сумку Lady Dior і тіару з вуаллю, яка прикривала її обличчя, що додало вишуканості. Знову вона з’явилася без макіяжу, підтверджуючи свою прихильність до природного вигляду.

Повертаючись до активних творчих проєктів

На початку січня 2025 року Памела Андерсон відправилась на церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів як номінантка на найкращу жіночу роль у фільмі "The Last Showgirl". Серед її конкурентів були визнані актори: конкурентами Демі Мур, Майк Медісон, Карла Софії Гаскон.

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Син Андерсона Брендон Томас Лі каже, що це визнання є честю та символізує зміну у її сприйнятті.

Більшу частину своєї кар’єри Андерсон "була аутсайдером галузі". Але і Андерсон, і Лі працювали над тим, щоб зруйнувати уявлення Голлівуду про неї.

Слід також згадати, що на початку 2023 року разом із документальним фільмом Netflix "Pamela, A Love Story" (який був спродюсований її власним сином Брендоном Томасом Лі), вийшла книга Андерсон "Love, Pamela: A Memoir" (Памела, історія кохання), яка охоплює ціле життя на 230 з гаком сторінках, у якій вона згадує і травматичні випадок із дитинства і подробиці переїзду до Лос-Анджелеса, а згодом - потрапляння до журналу Playboy.

Творча робота з онукою Френсіса Форда Копполи

Саме "Памела, історія кохання", яку Джія Коппола вперше побачила перед створенням фільму, переконала її в тому, що Андерсон підходить на роль героїні, які звуть Шеллі.

Це був просто інстинктивний момент: ага... Памела нагадує мені сучасну Мерилін, адже вона справді була художницею і прагнула самовираження, проте була загнана в рамки іншого сприйняття, яке насправді не відображає того, ким вона є насправді - пояснює вона.

Це була карколомна зйомка – всього 18 днів – але Андерсон вклала в героїню фільму Шеллі своє серце та душу.

Це було дуже хвилююче, розкриваюче, зцілююче та всі ці добрі речі – зазначає екс-зірка Playboy.

Після "The Last Showgirl", у 2024 році Андерсон також зіграла разом з Ліамом Нісоном у перезапуску фільму "Голий пістолет", детективної пародії 1990-х років, у якій знявся король комедії Леслі Нільсен.

О боже! Іноді було так важко зберігати спокійне обличчя. Але я сподіваюся, що це не розчарує! - зізнається Андерсон.

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Вона вже тривалий час примирилась зі своїм минулим - Памелу Андерсон не турбує навіть крадіжка відеокасети, на якій вона займається сексом зі своїм колишнім чоловіком, музикантом Томмі Лі (барабанщик Mötley Crüe).

Її талант вже визнали. Так, вона поки не претендує на "Оскар", але будує нову артистичну кар'єру, на яку й годі було сподіватися раніше.

Насправді я думаю, що я кинула (бути актрисою) і пішла в свій сад, зробила солоні огірки та варення, написала кулінарну книгу...Але потім мій син приніс мені сценарій, я прочитала його і почала плакати - розповіла вона в одному з інтерв’ю.

"Все це несподівано і захоплююче. Я завжди кажу, що перемога - в роботі. Я змогла зробити те, що я дійсно люблю, і мені потрібно було зробити це для душі", - підкреслила вона у інтерв'ю в американському Elle.

Я хочу, щоб ви бачили мене як людину, а потім як актрису, і весь мій життєвий досвід був лише дослідженням. Мені не соромно за своє життя. Звичайно, оглядаючись назад, я могла би вчинити інакше, але мені потрібен життєвий досвід, щоб навчити мене цього. - додає Андерсон.

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