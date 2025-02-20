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Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Киев  •  УНН

 • 11392 просмотра

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57-летняя Памела Андерсон возвращается в Голливуд с номинацией на «Золотой глобус» и премией SAG за роль в фильме Джии Копполы. Актриса отказалась от макияжа и получает признание критиков.

После появления в Playboy и участия в "Спасателях Малибу" в 90-х, в последующие десятилетия Памела Андерсон стала меньше появляться на передовой поп-культуры.

Но кажется сейчас, после номинации на "Золотой глобус" за роль в фильме Джии Копполы "Последняя артистка" и награды SAG, фотомодель, писательница и фитнес-тренерка нашла также путь к своему актерскому признанию.

Передает УНН со ссылкой на NME и Variety.

Памела Андерсон, хотя и не попала в число претендентов на "Оскар", но все равно переживает уникальный момент в своей карьере, который, возможно, даже нельзя было предвидеть.

Она была иконой в 90-х после появления в Playboy и участия в сериале "Спасатели Малибу", но отошла от внимания после последовательных личных скандалов и некоторых фиаско в своей карьере. Впрочем вернулась в 57 лет и кажется стала сильнее, чем когда-либо.

За роль в "Последней танцовщице" режиссера Джии Копполы Памела Андерсон в 2024 году получила престижную премию "Искусство света" на церемонии GEMS на кинофестивале в Майами. В начале 2025 года Андерсон была номинирована на премию "Золотой глобус" и премию SAG за лучшую женскую роль.

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Ее засыпали комплиментами после ее появления на церемонии вручения премии Bafta 2025, когда она вышла на красную дорожку и вручила награду за лучшую мужскую роль.

Бывшая звезда "Спасителей Малибу" продолжает свой фирменный образ без макияжа. 

Минималистичный образ дополнили сдержанный макияж и распущенные волосы, что подчеркнуло ее естественную красоту. Чтобы придать образу особый штрих, Памела выбрала потрясающее бриллиантовое ожерелье

– отметили критики ее появление на церемонии кинопремии.

Отказ от макияжа

Памела Андерсон перестала носить макияж в последние годы. Отказ связан с тем, что в 2019 году от рака груди умерла ее любимый визажист Алексис Фогель, с которой она сотрудничала и дружила долгие годы. Эта потеря стала огромной болью для Андерсон. Звезда заявила, что без Алексис ей просто лучше не краситься, она пойдет "против правил и будет делать все наоборот".

Но сегодня Андерсон получает приглашения от модных брендов. Недавно она посетила показ Dior Haute Couture весна-лето 2025 в Париже, одетая в монохромный серый образ, сумку Lady Dior и тиару с вуалью, которая прикрывала ее лицо, что добавило изысканности. Снова она появилась без макияжа, подтверждая свою приверженность к естественному виду.

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Возвращаясь к активным творческим проектам

В начале января 2025 года Памела Андерсон отправилась на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров как номинантка на лучшую женскую роль в фильме "Последняя артистка". Среди ее конкурентов были признаны актеры: конкурентами Деми Мур, Майк Мэдисон, Карла Софии Гаскон.

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Сын Андерсона Брэндон Томас Ли говорит, что это признание является честью и символизирует изменение  в ее восприятии.

Большую часть своей карьеры Андерсон "была аутсайдером отрасли". Но и Андерсон, и Ли работали над тем, чтобы разрушить представление Голливуда о ней.

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Следует также упомянуть, что в начале 2023 года вместе с документальным фильмом Netflix "Pamela, A Love Story" (который был спродюсирован ее собственным сыном Брендоном Томасом Ли), вышла книга Андерсон "Love, Pamela: A Memoir" (Памела, история любви), охватывающая целую жизнь на 230 с лишним страницах, в которой она вспомнит и травматические случай из детства и подробности переезда в Лос-Анджелес, и впоследствии - попадание в журнал Playboy.

Творческая работа с внучкой Фрэнсиса Форда Копполы

Именно "Памела, история любви", которую Джия Коппола впервые увидела перед созданием фильма, убедила ее в том, что Андерсон подходит на роль героини, которую зовут Шелли.

Это был просто инстинктивный момент "ага. Я имею в виду, что Памела напоминает мне современную Мэрилин, где она действительно была художницей и стремилась к самовыражению, но была загнана в рамки другого восприятия, которое на самом деле не отражает того, кем она есть на самом деле

- объясняет она. 

"Съемки "Последней танцовщицы" были очень волнующими, открывающими и исцеляющими", отмечает Коппола.

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Это была сногсшибательная съемка - всего 18 дней - но Андерсон вложила в Шелли свое сердце и душу.

Это было очень волнующе, раскрывающее, исцеляющее и все эти добрые вещи

- отмечает экс-звезда Playboy.

После "Последней танцовщицы", в 2024 году Андерсон также сыграла вместе с Лиамом Нисоном в перезапуске фильма "Голый пистолет", детективной пародии 1990-х годов, в которой снялся король комедии Лесли Нильсен.

"О боже! Иногда было так трудно сохранять спокойное лицо. Но я надеюсь, что это не разочарует!" - признается Андерсон.

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Она уже долгое время примирилась со своим прошлым - Памелу Андерсон не беспокоит даже кража видеокассеты, на которой она занимается сексом со своим бывшим мужем, музыкантом Томми Ли (барабанщик Mötley Crüe).

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Ее талант уже признали. Да, она не пока претендует на "Оскар", но строить новую артистическую карьеру, на которую и нельзя было надеяться раньше.

На самом деле я думаю, что я бросила [быть актрисой] и пошла в свой сад, сделала соленые огурцы и варенье, написала кулинарную книгу... Но потом мой сын принес мне сценарий, я прочла его и начала плакать..

- рассказала она в одном из интервью.

"Все это неожиданно и захватывающе. Я всегда говорю, что победа - в работе. Я смогла сделать то, что я действительно люблю, и мне нужно было сделать это для души", сообщила Андерсон в разговоре с ELLE.

Я хочу, чтобы вы видели меня как человека, а потом как актрису, и весь мой жизненный опыт был лишь исследованием. Мне не стыдно за свою жизнь. Конечно, оглядываясь назад, я могла бы поступить иначе, но мне нужен жизненный опыт, чтобы научить меня этому.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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