Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

После появления в Playboy и участия в "Спасателях Малибу" в 90-х, в последующие десятилетия Памела Андерсон стала меньше появляться на передовой поп-культуры.

Но кажется сейчас, после номинации на "Золотой глобус" за роль в фильме Джии Копполы "Последняя артистка" и награды SAG, фотомодель, писательница и фитнес-тренерка нашла также путь к своему актерскому признанию.

Передает УНН со ссылкой на NME и Variety.

Памела Андерсон, хотя и не попала в число претендентов на "Оскар", но все равно переживает уникальный момент в своей карьере, который, возможно, даже нельзя было предвидеть.

Она была иконой в 90-х после появления в Playboy и участия в сериале "Спасатели Малибу", но отошла от внимания после последовательных личных скандалов и некоторых фиаско в своей карьере. Впрочем вернулась в 57 лет и кажется стала сильнее, чем когда-либо.

За роль в "Последней танцовщице" режиссера Джии Копполы Памела Андерсон в 2024 году получила престижную премию "Искусство света" на церемонии GEMS на кинофестивале в Майами. В начале 2025 года Андерсон была номинирована на премию "Золотой глобус" и премию SAG за лучшую женскую роль.

Ее засыпали комплиментами после ее появления на церемонии вручения премии Bafta 2025, когда она вышла на красную дорожку и вручила награду за лучшую мужскую роль.

Бывшая звезда "Спасителей Малибу" продолжает свой фирменный образ без макияжа.

Минималистичный образ дополнили сдержанный макияж и распущенные волосы, что подчеркнуло ее естественную красоту. Чтобы придать образу особый штрих, Памела выбрала потрясающее бриллиантовое ожерелье – отметили критики ее появление на церемонии кинопремии.

Отказ от макияжа

Памела Андерсон перестала носить макияж в последние годы. Отказ связан с тем, что в 2019 году от рака груди умерла ее любимый визажист Алексис Фогель, с которой она сотрудничала и дружила долгие годы. Эта потеря стала огромной болью для Андерсон. Звезда заявила, что без Алексис ей просто лучше не краситься, она пойдет "против правил и будет делать все наоборот".

Но сегодня Андерсон получает приглашения от модных брендов. Недавно она посетила показ Dior Haute Couture весна-лето 2025 в Париже, одетая в монохромный серый образ, сумку Lady Dior и тиару с вуалью, которая прикрывала ее лицо, что добавило изысканности. Снова она появилась без макияжа, подтверждая свою приверженность к естественному виду.

Возвращаясь к активным творческим проектам

В начале января 2025 года Памела Андерсон отправилась на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров как номинантка на лучшую женскую роль в фильме "Последняя артистка". Среди ее конкурентов были признаны актеры: конкурентами Деми Мур, Майк Мэдисон, Карла Софии Гаскон.

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Сын Андерсона Брэндон Томас Ли говорит, что это признание является честью и символизирует изменение в ее восприятии.

Большую часть своей карьеры Андерсон "была аутсайдером отрасли". Но и Андерсон, и Ли работали над тем, чтобы разрушить представление Голливуда о ней.

Следует также упомянуть, что в начале 2023 года вместе с документальным фильмом Netflix "Pamela, A Love Story" (который был спродюсирован ее собственным сыном Брендоном Томасом Ли), вышла книга Андерсон "Love, Pamela: A Memoir" (Памела, история любви), охватывающая целую жизнь на 230 с лишним страницах, в которой она вспомнит и травматические случай из детства и подробности переезда в Лос-Анджелес, и впоследствии - попадание в журнал Playboy.

Творческая работа с внучкой Фрэнсиса Форда Копполы

Именно "Памела, история любви", которую Джия Коппола впервые увидела перед созданием фильма, убедила ее в том, что Андерсон подходит на роль героини, которую зовут Шелли.

Это был просто инстинктивный момент "ага. Я имею в виду, что Памела напоминает мне современную Мэрилин, где она действительно была художницей и стремилась к самовыражению, но была загнана в рамки другого восприятия, которое на самом деле не отражает того, кем она есть на самом деле - объясняет она.

"Съемки "Последней танцовщицы" были очень волнующими, открывающими и исцеляющими", отмечает Коппола.

Это была сногсшибательная съемка - всего 18 дней - но Андерсон вложила в Шелли свое сердце и душу.

Это было очень волнующе, раскрывающее, исцеляющее и все эти добрые вещи - отмечает экс-звезда Playboy.

После "Последней танцовщицы", в 2024 году Андерсон также сыграла вместе с Лиамом Нисоном в перезапуске фильма "Голый пистолет", детективной пародии 1990-х годов, в которой снялся король комедии Лесли Нильсен.

"О боже! Иногда было так трудно сохранять спокойное лицо. Но я надеюсь, что это не разочарует!" - признается Андерсон.

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Она уже долгое время примирилась со своим прошлым - Памелу Андерсон не беспокоит даже кража видеокассеты, на которой она занимается сексом со своим бывшим мужем, музыкантом Томми Ли (барабанщик Mötley Crüe).

Ее талант уже признали. Да, она не пока претендует на "Оскар", но строить новую артистическую карьеру, на которую и нельзя было надеяться раньше.

На самом деле я думаю, что я бросила [быть актрисой] и пошла в свой сад, сделала соленые огурцы и варенье, написала кулинарную книгу... Но потом мой сын принес мне сценарий, я прочла его и начала плакать.. - рассказала она в одном из интервью.

"Все это неожиданно и захватывающе. Я всегда говорю, что победа - в работе. Я смогла сделать то, что я действительно люблю, и мне нужно было сделать это для души", сообщила Андерсон в разговоре с ELLE.