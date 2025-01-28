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Памела Андерсон з'явилася на показі Chanel без макіяжу: що одягнула зірка

Київ • УНН

 • 128425 перегляди

57-річна акторка Памела Андерсон взяла участь у показі Chanel на тижні моди в Парижі без макіяжу. Зірка продемонструвала білий ансамбль на показі Chanel, а пізніше з'явилася на показі Jacquemus у білій сукні.

 Памела Андерсон продефілювала на показі Chanel без макіяжу 57-річна американська акторка Памела Андерсон вийшла на показ Chanel на тижні паризької моди знову без макіяжу.

Пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Андерсон вийшла на подіум Chanel на тижні високої моди в Парижі знову без макіяжу. Вона публічно відмовилася від макіяжу і на всіх червоних доріжках з'являлася без макіяжу.

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Акторка була одягнена в білі брюках-кльош з оборками і блузку з рюшами в тон, з білим клатчем Chanel в руках, а на обличчі були темні окуляри.

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Пізніше, того ж дня на показі Jacquemus Памела продемонструвала шикарну білу сукню з блискучими чорними підборами і сумкою в тон, знову ж таки без макіяжу. 

Нагадаємо

Росселла Раго, ведуча популярного на YouTube італійського кулінарного серіалу "Готуємо з Нонною" та колишня акторка серіалу "Пліткарка", звинуватила Блейк Лайвлі в нестерпній поведінці під час зйомки серіалу. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

УНН Lite
paryzhПариж

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