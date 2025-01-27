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Колишня акторка "Пліткарки" розкрила шокуючу поведінку Блейк Лайвлі на зйомках

Київ • УНН

 • 133976 перегляди

Росселла Раго, яка працювала на зйомках серіалу "Пліткарка", звинуватила Блейк Лайвлі в неприйнятній поведінці на знімальному майданчику. Раго також прокоментувала скандал з Джастіном Балдоні.

Росселла Раго, ведуча популярного на YouTube італійського кулінарного серіалу "Готуємо з Нонною" та колишня акторка серіалу "Пліткарка", звинуватила Блейк Лайвлі в нестерпній поведінці під час зйомки серіалу, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

"Вона відригувала і п*рділа посеред знімального майданчика - і поводилася так, ніби нам пощастило, що ми відчули її "запах" газів. З нею було дуже неприємно працювати. Я просто не знаю, як ще це сказати", - розповіла Росселла Раго.

За її словами, Лайвлі "звикла до того, що її обожнюють, а коли її не обожнюють, то вона стає реальною".

"Я була дублеркою у фільмах і серіалах протягом 15 років і працювала в серіалі час від часу протягом усіх серій. Я збираюся засвідчити, що Блейк Лайвлі жахлива. Вибачте, що розбиваю ваші сподівання. Вона була "nepo baby", а коли їй було 19, весь світ пускав дим їй в д*пу. Дуже важко зберегти голову, коли таке трапляється", - наголосила вона.

У серіалі "Пліткарка" Блейк Лайвлі зіграла одну із головних ролей — Серену ван дер Вудсен, натомість Раго зіграла у кількох епізодах в масовці.

Раго також прокоментувала і скандал із Джастіном Балдоні:

"Вона кинула людей "під автобус". У цього Балдоні є дружина і сім'я. І видати ці доброзичливі стосунки за напад, коли я подивилася відзнятий матеріал, я подумала: "Господи, та йди вже додому", - додала ведуча.

Нагадаємо

Скандал навколо Блейк Лайвлі та Джастіна Балдоні набирає обертів: акторка разом із чоловіком Райаном Рейнольдсом подали юридичний запит проти адвоката Балдоні після публікації відео зі знімального майданчика фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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