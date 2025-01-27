Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Росселла Раго, ведущая популярного на YouTube итальянского кулинарного сериала "Готовим с Нонной" и бывшая актриса сериала "Сплетница", обвинила Блейк Лайвли в невыносимом поведении во время съемки сериала, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

"Она срыгивала и п*рдела посреди съемочной площадки - и вела себя так, будто нам повезло, что мы почувствовали ее "запах" газов. С ней было очень неприятно работать. Я просто не знаю, как еще это сказать", - рассказала Росселла Раго.

По ее словам, Лайвли "привыкла к тому, что ее обожают, а когда ее не обожают, то она становится реальной".

"Я была дублершей в фильмах и сериалах в течение 15 лет и работала в сериале время от времени на протяжении всех серий. Я собираюсь засвидетельствовать, что Блейк Лайвли ужасна. Простите, что разбиваю ваши надежды. Она была "nepo baby", а когда ей было 19, весь мир пускал дым ей в ж*пу. Очень трудно сохранить голову, когда такое случается", - подчеркнула она.

В сериале "Сплетница" Блейк Лайвли сыграла одну из главных ролей - Серену ван дер Вудсен, а Раго сыграла в нескольких эпизодах в массовке.

Раго также прокомментировала и скандал с Джастином Балдони:

"Она бросила людей "под автобус". У этого Балдони есть жена и семья. И выдать эти доброжелательные отношения за нападение, когда я посмотрела отснятый материал, я подумала: "Господи, да иди уже домой", - добавила ведущая.

Напомним

Скандал вокруг Блейк Лайвли и Джастина Балдони набирает обороты: актриса вместе с мужем Райаном Рейнольдсом подали юридический запрос против адвоката Балдони после публикации видео со съемочной площадки фильма "Брось, если любишь".