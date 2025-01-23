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Скандал не вщухає: Блейк Лайвлі подала юридичний запит на адвоката Балдоні

Скандал не вщухає: Блейк Лайвлі подала юридичний запит на адвоката Балдоні

Київ • УНН

 • 121804 перегляди

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс подали юридичний запит проти адвоката Джастіна Балдоні через оприлюднене відео зі зйомок. Актриса звинувачує Балдоні у сексуальних домаганнях під час зйомок фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Скандал навколо Блейк Лайвлі та Джастіна Балдоні набирає обертів: акторка разом із чоловіком Райаном Рейнольдсом подали юридичний запит проти адвоката Балдоні після публікації відео зі знімального майданчика фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс подали офіційний юридичний запит після того, як адвокат Джастіна Балдоні опублікував відео, на якому актриса та режисер танцюють на знімальному майданчику фільму "Покинь, якщо кохаєш".

Відео, оприлюднене на Daily Mail демонструє три дублі танцювальної сцени між Лайвлі та Балдоні, що, за твердженнями, свідчить про їхні нормальні стосунки до звинувачень актриси у сексуальних домаганнях. Лайвлі ж заявила, що публікація цього кліпу підтверджує її дискомфорт під час зйомок сцени.

Разом із своїм чоловіком Рейнольдсом вона звернулася до суду з проханням видати захисний наказ, спрямований проти адвокатів Балдоні, звинувачуючи їх у поширенні неправдивих заяв і проведенні "кампанії переслідування в медіа".

Згідно з інформацією, у вівторок подружжя подало лист до суду, закликаючи припинити "неналежну поведінку" представників Балдоні. Лайвлі та Рейнольдс стверджують, що адвокат Брайан Фрідман порушує судові правила, які забороняють робити публічні заяви, не пов’язані зі справою, що можуть вплинути на об’єктивність присяжних. Особливе обурення викликала публікація невідредагованого відеозапису.

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Тим часом джерела, близькі до Балдоні, заявили DailyMail, що накладення заборони на розголошення є "вкрай несправедливим", враховуючи, що Джастін вже зазнав шкоди через публікацію New York Times, яка, за їх словами, призвела до втрати трьох робочих контрактів і сотень мільйонів доларів.

Все, що хоче зробити Джастін, - це опублікувати відео та текстові повідомлення, щоб довести, що звинувачення неправдиві. Дивно, що Блейк Лайвлі почала кампанію проти Джастіна, а потім одразу ж розвернулася і заявила, що хоче отримати ордер на мовчання, щоб Джастін не міг захистити себе. Це сталося після того, як Лайвлі порушила своє мовчання щодо невідредагованих кадрів. Джастін Балдоні та його адвокат можуть сподіватися, що цей останній трюк випередить руйнівні докази проти нього, але саме відео є компрометуючим

- поділилася її юридична команда в заяві для DailyMail.

Команда Блейк Лайвлі заявляє, що на оприлюдненому відео видно, як Джастін Балдоні неодноразово нахиляється до акторки, намагається поцілувати її, цілує в лоб, треться обличчям і ротом об її шию, клацає великим пальцем по її губах, пестить її, говорить про її запах і веде розмову, що не відповідає професійним нормам.

За словами адвокатів Лайвлі, кожен кадр відео підтверджує її опис у пункті 48 скарги. Також було зазначено, що жодна з інтимних сцен, зафіксованих на відео, не була хореографічно спланована. Усі дії Балдоні, як стверджується, були імпровізацією без попереднього обговорення чи згоди, а також без присутності координатора з питань інтимності.

Балдоні був не лише партнером Лайвлі по фільму, але й режисером, керівником студії та її безпосереднім босом

наголосили адвокати.

Юридична команда також стверджує, що дистанція Лайвлі від Балдоні у сценах була не грою, а відображенням її реального дискомфорту, про що свідчить її неодноразове прохання до персонажів перейти до звичайної розмови.

Нагадаємо 

Після гучних звинувачень зірки Блейк Лайвлі, студія Sony Pictures, яка знімала фільм "Покинь, якщо кохаєш", опублікувала заяву, звинувативши режисера та її колеги по зйомках Джастіна Балдоні в сексуальних домаганнях і наклепі проти неї.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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