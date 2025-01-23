Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал вокруг Блейк Лайвли и Джастина Балдони набирает обороты: актриса вместе с мужем Райаном Рейнольдсом подали юридический запрос против адвоката Балдони после публикации видео со съемочной площадки фильма «Брось, если любишь».

Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс подали официальный юридический запрос после того, как адвокат Джастина Балдони опубликовал видео, на котором актриса и режиссер танцуют на съемочной площадке фильма «Брось, если любишь».

Видео, обнародованное на Daily Mail демонстрирует три дубля танцевальной сцены между Лайвли и Балдони, что, по утверждениям, свидетельствует об их нормальных отношениях до обвинений актрисы в сексуальных домогательствах. Лайвли же заявила, что публикация этого клипа подтверждает ее дискомфорт во время съемок сцены.

Вместе со своим мужем Рейнольдсом она обратилась в суд с просьбой издать защитный приказ, направленный против адвокатов Балдони, обвиняя их в распространении ложных заявлений и проведении «кампании преследования в медиа».

Согласно информации, во вторник супруги подали письмо в суд, призывая прекратить «неподобающее поведение» представителей Балдони. Лайвли и Рейнольдс утверждают, что адвокат Брайан Фридман нарушает судебные правила, которые запрещают делать публичные заявления, не связанные с делом, которые могут повлиять на объективность присяжных. Особое возмущение вызвала публикация неотредактированной видеозаписи.

Между тем источники, близкие к Балдони, заявили DailyMail, что наложение запрета на разглашение является «крайне несправедливым», учитывая, что Джастин уже понес ущерб из-за публикации New York Times, которая, по их словам, привела к потере трех рабочих контрактов и сотен миллионов долларов.

Все, что хочет сделать Джастин, - это опубликовать видео и текстовые сообщения, чтобы доказать, что обвинения ложные. Странно, что Блейк Лайвли начала кампанию против Джастина, а затем сразу же развернулась и заявила, что хочет получить ордер на молчание, чтобы Джастин не мог защитить себя. Это произошло после того, как Лайвли нарушила свое молчание относительно неотредактированных кадров. Джастин Балдони и его адвокат могут надеяться, что этот последний трюк опередит разрушительные доказательства против него, но само видео является компрометирующим - поделилась ее юридическая команда в заявлении для DailyMail.

Команда Блейк Лайвли заявляет, что на обнародованном видео видно, как Джастин Балдони неоднократно наклоняется к актрисе, пытается поцеловать ее, целует в лоб, трется лицом и ртом о ее шею, щелкает большим пальцем по ее губам, ласкает ее, говорит о ее запахе и ведет разговор, что не соответствует профессиональным нормам.

По словам адвокатов Лайвли, каждый кадр видео подтверждает ее описание в пункте 48 жалобы. Также было отмечено, что ни одна из интимных сцен, зафиксированных на видео, не была хореографически спланирована. Все действия Балдони, как утверждается, были импровизацией без предварительного обсуждения или согласия, а также без присутствия координатора по вопросам интимности.

Балдони был не только партнером Лайвли по фильму, но и режиссером, руководителем студии и ее непосредственным боссом отметили адвокаты.

Юридическая команда также утверждает, что дистанция Лайвли от Балдони в сценах была не игрой, а отражением ее реального дискомфорта, о чем свидетельствует ее неоднократная просьба к персонажам перейти к обычному разговору.

Напомним

После громких обвинений звезды Блейк Лайвли, студия Sony Pictures, которая снимала фильм «Брось, если любишь», опубликовала заявление, обвинив режиссера и ее коллегу по съемкам Джастина Балдони в сексуальных домогательствах и клевете против нее.