Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда
Киев • УНН
57-летняя актриса Памела Андерсон приняла участие в показе Chanel на неделе моды в Париже без макияжа. Звезда продемонстрировала белый ансамбль на показе Chanel, а позже появилась на показе Jacquemus в белом платье.
Памела Андерсон продефилировала на показе Chanel без макияжа 57-летняя американская актриса Памела Андерсон вышла на показ Chanel на неделе парижской моды снова без макияжа.
Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Андерсон вышла на подиум Chanel на неделе высокой моды в Париже снова без макияжа. Она публично отказалась от макияжа и на всех красных дорожках появлялась без макияжа.
Актриса была одета в белые брюках-клеш с оборками и блузку с рюшами в тон, с белым клатчем Chanel в руках, а на лице были темные очки.
Позже, в тот же день на показе Jacquemus Памела продемонстрировала шикарное белое платье с блестящими черными каблуками и сумкой в тон, опять же без макияжа.
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