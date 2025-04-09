Антонио Таяни

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26556 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Италия утвердила новый пакет военной помощи Украине - СМИ

Итальянское правительство одобрило десятый пакет военной помощи Украине, детали которого остаются конфиденциальными. Министр обороны Гвидо Крозетто представит его в COPASIR. Страна продолжает поддерживать Киев в стремлении к справедливому миру.

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Ордер на арест Нетаньяху: Боррель призвал страны ЕС выполнить обязательства по Римскому уставу

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Министры иностранных дел ЕС в Варшаве: Усиление поддержки Украины и санкций против рф остаются приоритетами

Министры иностранных дел ЕС на встрече в Варшаве подтвердили дальнейшую поддержку Украины и необходимость усиления санкций против рф. Германия продолжит поставки дронов, а Италия подчеркнула важность финансовой помощи.

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Позиция Италии не меняется: Таяни об использовании Украиной итальянского оружия по территории рф

Глава МИД Италии подтвердил, что итальянское оружие может использоваться только на территории Украины. Таяни также поддержал идею мирной конференции с участием рф, Китая, Индии и Бразилии.

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"Уезжайте, пока еще можете": страны ЕС призывают граждан срочно покинуть Ливан

Европейские страны просят своих граждан выехать из Ливана из-за угрозы израильского наступления. Некоторые правительства организуют чартерные рейсы, другие советуют воспользоваться коммерческими рейсами из Бейрута.

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Некоторые европейские страны рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что означало бы дипломатическое признание Талибана почти через три года после падения предыдущего правительства.

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Италия направит Украине новый пакет вооруженной помощи и поддержит усилия по восстановлению страны.

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Война в Украине может прекратиться, если Россия прекратит свою вооруженную агрессию, восстановит территориальную целостность Украины и прекратит оккупацию украинских территорий, считает министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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Италия анонсировала новый пакет помощи Украине на 140 млн евро

Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 140 миллионов евро.

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Стало известно, кто будет представлять Италию на саммите мира

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни будет представлять Украину на саммите мира, который Украина организовала в Швейцарии на 15-16 июня.

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"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине" - министр иностранных дел Таяни

Италия не допустит использования предоставленного ею оружия для нанесения ударов по объектам в россии и не направит войска в Украину.

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Италия требует компенсации от ЕС за конфискованные Россией активы

Итальянское правительство добивается от ЕС компенсации за убытки, которые понесли итальянские фирмы из-за российских санкций, в том числе рассматривает идею разрешить компаниям, чьи активы были арестованы Москвой, подавать заявки на замороженные европейские активы, принадлежащие российским субъектам хозяйствования.

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"Крайне важно", чтобы Украина немедленно получила больше ресурсов - Блинкен

Страны G7 обязались предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и артиллерии, чтобы помочь отразить российское вторжение, одновременно изучая возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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Кулеба обсудил с Таяни, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины

Во время встречи Кулеба и Таяни обсудили, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.

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Усилия для прекращения войн на Ближнем Востоке и в Украине в фокусе внимания во время встречи G7

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Страны НАТО согласились начать планирование долгосрочной поддержки Украины: обсуждают создание фонда в 100 миллиардов евро

НАТО планирует долгосрочную военную поддержку Украины через предложенный фонд в 100 миллиардов евро, но это предложение получило неоднозначную реакцию со стороны союзников.

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В Италии призвали россию не использовать теракт в подмосковье для эскалации войны против Украины

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Войска НАТО в Украине повышают риск третьей мировой войны - МИД Италии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предупредил, что развертывание войск НАТО в Украине увеличит риск Третьей мировой войны, исключив возможность отправки итальянских войск на помощь Киеву против российского вторжения.

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Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

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Сенат Италии одобрил участие в военно-морской миссии ЕС по защите кораблей в Красном море от нападений хуситов

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