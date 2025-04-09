Глава МИД Италии не поддерживает размещение войск НАТО в Украине и предостерегает от рисков мировой войны

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предостерегает от развертывания войск НАТО в Украине, заявляя, что это грозит Третьей мировой войной, в то же время поддерживая предоставление военной, экономической и технической помощи, чтобы помочь Украине защитить себя.