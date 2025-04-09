Антонио Таяни

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оказалась в сложной ситуации из-за планов перевооружения Европы и роли ЕС в отношении Украины, пытаясь сохранить коалиционное правительство.
Глава МИД Италии Таяни назвал три ключевых шага для ЕС во избежание торговой войны с США. По его словам, Европе нужно увеличить закупки американских товаров, поднять оборонные расходы и дерегулировать экономику.
Италия предоставила 13 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины. Средства направят на восстановление поврежденной войной энергетической инфраструктуры и стабилизацию электроснабжения.
Итальянское правительство одобрило десятый пакет военной помощи Украине, детали которого остаются конфиденциальными. Министр обороны Гвидо Крозетто представит его в COPASIR. Страна продолжает поддерживать Киев в стремлении к справедливому миру.
Министр обороны Италии Крозетто заявил о готовности страны участвовать в миротворческой миссии в Украине. Однако глава МИД Таяни считает такую дискуссию преждевременной, подчеркивая необходимость достижения "справедливого мира".
Боррель призвал страны ЕС выполнить обязательства по аресту премьера Израиля по решению МУС. Министры G7 обсудили ордера на арест Нетаньяху и командира ХАМАС на встрече в Италии.
Министры иностранных дел G7 проводят встречу в Фьюджи и Ананье 25-26 ноября. На повестке дня - война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.
Министры иностранных дел ЕС на встрече в Варшаве подтвердили дальнейшую поддержку Украины и необходимость усиления санкций против рф. Германия продолжит поставки дронов, а Италия подчеркнула важность финансовой помощи.
Глава МИД Италии подтвердил, что итальянское оружие может использоваться только на территории Украины. Таяни также поддержал идею мирной конференции с участием рф, Китая, Индии и Бразилии.
Европейские страны просят своих граждан выехать из Ливана из-за угрозы израильского наступления. Некоторые правительства организуют чартерные рейсы, другие советуют воспользоваться коммерческими рейсами из Бейрута.
Италия уменьшила численность своей военной миссии в Ливане, которая занимается подготовкой местных военных. Правительство рекомендует гражданам Италии срочно покидать Ливан и готово к эвакуации в случае необходимости.
Андрей Сибига на заседании G7+ в Нью-Йорке призвал союзников срочно усилить украинскую энергосистему. Он отметил необходимость защиты, восстановления и долгосрочной устойчивости энергетики Украины.
Некоторые европейские страны рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что означало бы дипломатическое признание Талибана почти через три года после падения предыдущего правительства.
Италия направит Украине новый пакет вооруженной помощи и поддержит усилия по восстановлению страны.
Война в Украине может прекратиться, если Россия прекратит свою вооруженную агрессию, восстановит территориальную целостность Украины и прекратит оккупацию украинских территорий, считает министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Италия планирует предоставить Украине новый пакет помощи на сумму 140 миллионов евро.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни будет представлять Украину на саммите мира, который Украина организовала в Швейцарии на 15-16 июня.
Италия не допустит использования предоставленного ею оружия для нанесения ударов по объектам в россии и не направит войска в Украину.
Итальянское правительство добивается от ЕС компенсации за убытки, которые понесли итальянские фирмы из-за российских санкций, в том числе рассматривает идею разрешить компаниям, чьи активы были арестованы Москвой, подавать заявки на замороженные европейские активы, принадлежащие российским субъектам хозяйствования.
Страны G7 обязались предоставить Украине больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и артиллерии, чтобы помочь отразить российское вторжение, одновременно изучая возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Во время встречи Кулеба и Таяни обсудили, как Италия может помочь укрепить противовоздушную оборону Украины.
Встреча министров иностранных дел G7 будет сосредоточена на призывах к прекращению огня в Газе, снижении напряженности в отношениях между Израилем и Ираном, а также на подтверждении полной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии.
НАТО планирует долгосрочную военную поддержку Украины через предложенный фонд в 100 миллиардов евро, но это предложение получило неоднозначную реакцию со стороны союзников.
Италия призывает россию не использовать теракт в Москве для эскалации войны против Украины и призывает к спокойствию и избежанию эскалации.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предупредил, что развертывание войск НАТО в Украине увеличит риск Третьей мировой войны, исключив возможность отправки итальянских войск на помощь Киеву против российского вторжения.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предостерегает от развертывания войск НАТО в Украине, заявляя, что это грозит Третьей мировой войной, в то же время поддерживая предоставление военной, экономической и технической помощи, чтобы помочь Украине защитить себя.
Сенат Италии одобрил участие страны в военно-морской миссии ЕС по защите грузовых судов в Красном море от нападений повстанцев-хуситов в Йемене.
Италия близка к подписанию двустороннего соглашения о безопасности с Украиной, которое будет иметь политическое и символическое значение для поддержки международного права.
Великобритания, Италия и Финляндия приостановили финансирование Агентства ООН по делам беженцев в Газе после обвинений в причастности некоторых сотрудников к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Ранее США, Австралия и Канада также заморозили финансирование Агентства.