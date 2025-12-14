Папа Лев подтвердил готовность посетить Украину: Ватикан готовит план возможного приезда

Папа Римский Лев заявил, что Ватикан уже завершил необходимые договоренности для его визита в Украину, однако реализовать этот план пока сложно из-за вопросов безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NSA.

Детали

Через несколько дней после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, папа Лев сообщил о намерении поехать в Киев. Об этом он говорил во время закрытой аудиенции, отвечая на вопросы участников встречи по случаю праздника Святой Люции. Он подтвердил, что Ватикан уже выполнил свою часть подготовки к возможному визиту.

Понтифик напомнил, что ранее уже обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским во время трех встреч: в мае, 9 июля и в прошлый вторник в Кастель-Гандольфо. В то же время он подчеркнул, что решение зависит от реальной ситуации с безопасностью.

Я надеюсь на это, но не знаю когда. Нам нужно быть реалистами в этих вещах - сказал Папа Лев.

Папа Лев также призвал прилагать усилия для достижения "справедливого и прочного мира". Об этом он говорил и во время встречи с итальянскими дипломатами во главе с министром иностранных дел Антонио Таяни.

Он подчеркнул, что настоящая дипломатия должна основываться на диалоге и правдивых словах, а не на политических расчетах. По его словам, дипломаты должны противостоять "оскорблениям, лжи и пропаганде".

Те, кто устает от диалога, устают надеяться на мир - заявил Понтифик.

Напомним

Папа Лев XIV принял Президента Украины Владимира Зеленского 9 декабря 2025 года. Понтифик призвал к диалогу и установлению справедливого и прочного мира, обсудив также вопросы военнопленных и возвращения украинских детей.