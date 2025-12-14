$42.270.00
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
The Guardian

Папа Лев підтвердив готовність відвідати України: Ватикан готує план можливого приїзду

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Папа Римський Лев заявив, що Ватикан завершив підготовку до його візиту в Україну, який обговорювався із Зеленським. Проте, реалізація плану ускладнена через питання безпеки, що вимагає реалістичного підходу.

Папа Лев підтвердив готовність відвідати України: Ватикан готує план можливого приїзду

Папа Римський Лев заявив, що Ватикан уже завершив необхідні домовленості для його візиту до України, однак реалізувати цей план наразі складно через питання безпеки.  Про це повідомляє УНН з посиланням на NSA.

Деталі

Через кілька днів після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, папа Лев повідомив про намір поїхати до Києва. Про це він говорив під час закритої аудієнції, відповідаючи на запитання учасників зустрічі з нагоди свята Святої Люції. Він підтвердив, що Ватикан уже виконав свою частину підготовки до можливого візиту.

Понтифік нагадав, що раніше вже обговорював це питання з Володимиром Зеленським під час трьох зустрічей: у травні, 9 липня та минулого вівторка в Кастель-Гандольфо. Водночас він наголосив, що рішення залежить від реальної ситуації з безпекою.

Я сподіваюся на це, але не знаю коли. Нам потрібно бути реалістами в цих речах

- сказав Папа Лев.

Папа Лев, також, закликав докладати зусиль для досягнення "справедливого та тривалого миру". Про це він говорив і під час зустрічі з італійськими дипломатами на чолі з міністром закордонних справ Антоніо Таяні.

Він наголосив, що справжня дипломатія має ґрунтуватися на діалозі та правдивих словах, а не на політичних розрахунках. За його словами, дипломати мають протистояти "образам, брехні та пропаганді".

Ті, хто втомлюється від діалогу, втомлюються сподіватися на мир

- заявив Понтифік.

Нагадаємо

Папа Лев XIV прийняв Президента України Володимира Зеленського 9 грудня 2025 року. Понтифік закликав до діалогу та встановлення справедливого й тривалого миру, обговоривши також питання військовополонених та повернення українських дітей.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Антоніо Таяні
Володимир Зеленський
Україна
Ватикан
Київ