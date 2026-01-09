російська балістична ракета атакувала Львів зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину - Повітряні сили

Балістична ракета, якою росія била по об'єктах інфраструктури у Львові, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину. Про це повідомляє повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, інформує УНН.

Зазначається, що 8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.

Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичний траєкторії. Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів