російська балістична ракета атакувала Львів зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину - Повітряні сили
Київ • УНН
8 січня о 23:47 ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Львова балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.
Балістична ракета, якою росія била по об'єктах інфраструктури у Львові, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину. Про це повідомляє повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що 8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету.
Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичний траєкторії. Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів
Вказується, що всі сили і засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" перебувають у постійній готовності до відбиття ворожих ударів з повітря і роблять все можливе для захисту рідної землі.
Нагадаємо
Після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. За даними моніторингових каналів, ворог цілив по Стрийському газовому родовищу та газосховищу у Львівській області ракетою типу "орєшнік".
Ракетна атака на Львів: радіаційний фон та шкідливі речовини у повітрі в нормі - ОВА09.01.26, 02:53 • 1152 перегляди