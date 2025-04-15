Дональд Трамп заявив, що сподівається на завершення війни в Україні за 6 місяців, змінивши свою попередню заяву про 24 години. Він також визнав, що ситуація складніша, ніж припускав раніше.
Дональд Трамп послабив пом'якшив свою риторику щодо ключових передвиборчих обіцянок після перемоги на виборах. Обраний президент визнав складність зниження цін та швидкого завершення війни в Україні.
Дональд Трамп обігнав Камалу Гарріс в опитуванні Decision Desk HQ/The Hill, отримавши 52% шансів на перемогу проти 42% у Гарріс. Зміна прогнозу пов'язана з покращенням показників Трампа у ключових штатах.
Опитування Harvard CAPS/Harris показало невелику перевагу Трампа над Гарріс серед виборців, які голосуватимуть достроково, у "хитких" штатах. У загальнонаціональному масштабі Гарріс зберігає лідерство, але розрив скорочується.
кремль розуміє, що ядерні погрози втрачають ефективність. путін розглядає "більш тонкі" варіанти реагування на підтримку України Заходом, уникаючи прямої ескалації.
Кандидатка в президенти США Камала Гарріс погодилась на два раунди дебатів з Дональдом Трампом. Штаб Гарріс відкинув пропозицію щодо додаткових дебатів та підтвердив один раунд дебатів між кандидатами у віцепрезиденти.
Директор Секретної служби Кімберлі Чітл узяла на себе відповідальність за інцидент замаху на колишнього президента Трампа, але відмовилася йти у відставку, незважаючи на заклики лідера більшості членів Палати представників.
Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа, виступав проти військової допомоги США Україні, але не підтримує російського вторгнення, і раніше робив зневажливі зауваження на адресу Трампа, перш ніж стати одним із його вірних союзників.
У Демократичній Республіці Конго з'явився новий, більш трансмісивний штам мавпячої віспи "mpox", що викликає занепокоєння щодо його подальшого поширення.
Речник кампанії Байдена Сет Шустер підтвердив, що президент не вийде з перегонів, незважаючи на занепокоєння щодо його виступу на дебатах проти Трампа.
Байден і Трамп проведуть теледебати на каналі CNN 27 червня перед офіційним висуненням кандидатів у президенти, без глядачів і з включеними мікрофонами тільки під час відповідей.
Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США, який дозволив би громадянам США подавати в суд на росію за такі злочини, як тортури і захоплення заручників, і отримувати компенсацію за рахунок конфіскованих російських активів.
Колишній президент США Дональд Трамп підтвердив, що хотів би відвідати Капітолій 6 січня 2021 року, в день, коли протестувальники штурмували і захопили будівлю, намагаючись перешкодити затвердженню результатів президентських виборів 2020 року.
Байден доручив американській розвідці ділитися даними про загрози з боку Китаю та росії з приватним сектором і міжнародними партнерами для посилення безпеки критично важливої інфраструктури США.
Палата представників Конгресу США провела процедурне голосування, яке дозволило винести чотири законопроекти про зовнішню допомогу, включаючи допомогу Україні, на голосування у повному складі Палати представників пізніше.
Комітет з питань регламенту Палати представників Конгресу США просунув пакет законопроектів про зовнішню допомогу, включаючи допомогу Україні, за підтримки демократів після опозиції з боку жорстко налаштованих республіканців.
Джонсон планує представити чотири окремі законопроекти, спрямовані на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим пріоритетам національної безпеки, включаючи використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні.
Колишній президент США Дональд Трамп висловив відкритість до схвалення республіканцями додаткової допомоги Україні у вигляді кредиту, а не подарунка, і закликав Європу надати Україні більшу фінансову підтримку.
Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон планує представити пакет допомоги Україні з "важливими нововведеннями", коли Палата представників повернеться з канікул.
За словами Президента Зеленського, без підтримки США не вистачатиме протиповітряної оборони, ракет "Патріот", засобів радіоелектронної боротьби та артилерійських снарядів, що змусить відступати крок за кроком.
Місто Сакраменто прийняло резолюцію, що гарантуює, що міські ресурси не будуть використовуватися для виконання законів, що обмежують доступ до гендерно-підтверджуючої допомоги.
Трамп почав продавати власну Біблію під назвою "Боже, благослови Біблію США" за 60 доларів, натхненну патріотичною піснею "Боже, благослови США".
Демократи в Конгресі готові підтримати надання допомоги Україні в кредит, якщо це допоможе вийти з глухого кута, хоча вони віддають перевагу пакету екстреної зовнішньої допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів для України.
Спікер Палати представників США попередив сенаторів-республіканців, що Палата підготує власний проект пакету допомоги Україні, який суттєво відрізнятиметься від ухваленого Сенатом.
Верховний суд США винесе рішення щодо того, чи може колишній президент Трамп бути позбавлений права обіймати посади в майбутньому відповідно до 14-ї поправки за свою роль в атаці на Капітолій 6 січня.
Джилл Байден назвала колишнього президента Дональда Трампа загрозою для жінок і сімей у своїй промові в Атланті.
Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове продовження фінансування федеральних установ, щоби запобігти "шатдауну" в країні.
Армія США скорочує свою чисельність на 24 000 солдатів, або майже на 5%, через труднощі з набором і мінливе середовище безпеки.
Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб обговорити надання додаткового фінансування Україні та запобігання закриття уряду.
Чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні, округ Колумбія, і був доставлений в лікарню в критичному стані.