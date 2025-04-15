$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 15839 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 17276 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 13810 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 35331 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 164999 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 141420 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 144120 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136666 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136847 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196854 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 52891 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 66903 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 72732 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 67325 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 46061 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 15781 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 17199 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 22314 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 31518 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 67929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 11778 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 15852 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

15 квітня, 07:01 • 17507 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 113011 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 114446 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

The Hill

Новини по темi

Вже не 24 години, а 6 місяців: Трамп озвучив новий термін, за який сподівається закінчити війну

Дональд Трамп заявив, що сподівається на завершення війни в Україні за 6 місяців, змінивши свою попередню заяву про 24 години. Він також визнав, що ситуація складніша, ніж припускав раніше.

Політика • 7 січня, 19:14 • 48081 перегляди

Трамп послабив свою риторику щодо передвиборчих обіцянок – The Hill

Дональд Трамп послабив пом'якшив свою риторику щодо ключових передвиборчих обіцянок після перемоги на виборах. Обраний президент визнав складність зниження цін та швидкого завершення війни в Україні.

Новини Світу • 30 грудня, 07:08 • 21072 перегляди

Трамп вперше обігнав Гарріс у передвиборчому опитуванні

Дональд Трамп обігнав Камалу Гарріс в опитуванні Decision Desk HQ/The Hill, отримавши 52% шансів на перемогу проти 42% у Гарріс. Зміна прогнозу пов'язана з покращенням показників Трампа у ключових штатах.

Новини Світу • 21 жовтня, 08:51 • 16733 перегляди

Опитування: Трамп незначно випереджає Гарріс у достроковому голосуванні у "хитких" штатах

Опитування Harvard CAPS/Harris показало невелику перевагу Трампа над Гарріс серед виборців, які голосуватимуть достроково, у "хитких" штатах. У загальнонаціональному масштабі Гарріс зберігає лідерство, але розрив скорочується.

Новини Світу • 15 жовтня, 09:06 • 13078 перегляди

путін шукає альтернативи ядерним погрозам для стримування Заходу - WP

кремль розуміє, що ядерні погрози втрачають ефективність. путін розглядає "більш тонкі" варіанти реагування на підтримку України Заходом, уникаючи прямої ескалації.

Війна • 23 вересня, 06:26 • 21957 перегляди

Камала Гарріс погодилась на два раунди дебатів із Трампом

Кандидатка в президенти США Камала Гарріс погодилась на два раунди дебатів з Дональдом Трампом. Штаб Гарріс відкинув пропозицію щодо додаткових дебатів та підтвердив один раунд дебатів між кандидатами у віцепрезиденти.

Новини Світу • 15 серпня, 19:51 • 24601 перегляди

Начальник Секретної служби США не йде у відставку після замаху на Трампа

Директор Секретної служби Кімберлі Чітл узяла на себе відповідальність за інцидент замаху на колишнього президента Трампа, але відмовилася йти у відставку, незважаючи на заклики лідера більшості членів Палати представників.

Новини Світу • 17 липня, 11:32 • 14957 перегляди

Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа: що Джей Ді Венс говорив про Україну

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа, виступав проти військової допомоги США Україні, але не підтримує російського вторгнення, і раніше робив зневажливі зауваження на адресу Трампа, перш ніж стати одним із його вірних союзників.

Політика • 16 липня, 07:25 • 33558 перегляди

Новий штамп мавпячої віспи “mpox” поширюється в Конго

У Демократичній Республіці Конго з'явився новий, більш трансмісивний штам мавпячої віспи "mpox", що викликає занепокоєння щодо його подальшого поширення.

Новини Світу • 7 липня, 13:27 • 20489 перегляди

Байден не вибуває з перегонів після дебатів, заявляє представник передвиборчої кампанії президента США

Речник кампанії Байдена Сет Шустер підтвердив, що президент не вийде з перегонів, незважаючи на занепокоєння щодо його виступу на дебатах проти Трампа.

Новини Світу • 28 червня, 15:46 • 20706 перегляди

Стало відомо, коли Байден і Трамп проведуть перші теледебати

Байден і Трамп проведуть теледебати на каналі CNN 27 червня перед офіційним висуненням кандидатів у президенти, без глядачів і з включеними мікрофонами тільки під час відповідей.

Політика • 27 червня, 03:10 • 24838 перегляди

Американські сенатори представили законопроєкт про визнання рф державою-спонсором тероризму

Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт про визнання росії державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США, який дозволив би громадянам США подавати в суд на росію за такі злочини, як тортури і захоплення заручників, і отримувати компенсацію за рахунок конфіскованих російських активів.

Новини Світу • 21 червня, 12:22 • 17670 перегляди

Справа про штурм Капітолія: Трамп підтвердив, що хотів приїхати туди 6 січня

Колишній президент США Дональд Трамп підтвердив, що хотів би відвідати Капітолій 6 січня 2021 року, в день, коли протестувальники штурмували і захопили будівлю, намагаючись перешкодити затвердженню результатів президентських виборів 2020 року.

Новини Світу • 2 травня, 06:06 • 32197 перегляди

Білий дім зобов’язав розвідку США ділитися даними про КНР та рф з приватним сектором та міжнародними партнерами

Байден доручив американській розвідці ділитися даними про загрози з боку Китаю та росії з приватним сектором і міжнародними партнерами для посилення безпеки критично важливої інфраструктури США.

Політика • 1 травня, 14:02 • 64047 перегляди

The Hill: Палата представників США зробила крок до ухвалення пакета допомоги Україні

Палата представників Конгресу США провела процедурне голосування, яке дозволило винести чотири законопроекти про зовнішню допомогу, включаючи допомогу Україні, на голосування у повному складі Палати представників пізніше.

Війна • 19 квітня, 15:54 • 23031 перегляди

Рідкісний крок: демократи допомогли подолати "вирішальну перешкоду" перед голосуванням пакету Джонсона з допомогою Україні

Комітет з питань регламенту Палати представників Конгресу США просунув пакет законопроектів про зовнішню допомогу, включаючи допомогу Україні, за підтримки демократів після опозиції з боку жорстко налаштованих республіканців.

Політика • 19 квітня, 09:05 • 19547 перегляди

Джонсон представив свій план допомоги для України

Джонсон планує представити чотири окремі законопроекти, спрямовані на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим пріоритетам національної безпеки, включаючи використання конфіскованих російських активів для допомоги Україні.

Війна • 15 квітня, 23:34 • 25994 перегляди

Трамп дав зрозуміти, що відкритий до схвалення республіканцями допомоги Україні, але "у формі кредиту, а не подарунка"

Колишній президент США Дональд Трамп висловив відкритість до схвалення республіканцями додаткової допомоги Україні у вигляді кредиту, а не подарунка, і закликав Європу надати Україні більшу фінансову підтримку.

Війна • 13 квітня, 09:59 • 30694 перегляди

Спікер Джонсон анонсував винесення на розгляд допомогу Україні з "важливими нововведеннями" після канікул

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон планує представити пакет допомоги Україні з "важливими нововведеннями", коли Палата представників повернеться з канікул.

Політика • 1 квітня, 08:50 • 26778 перегляди

Відсутність допомоги від США означає відступати крок за кроком - Зеленський

За словами Президента Зеленського, без підтримки США не вистачатиме протиповітряної оборони, ракет "Патріот", засобів радіоелектронної боротьби та артилерійських снарядів, що змусить відступати крок за кроком.

Війна • 30 березня, 09:54 • 101256 перегляди

Каліфорнійське місто Сакраменто у США оголосило себе притулком для трансгендерних людей

Місто Сакраменто прийняло резолюцію, що гарантуює, що міські ресурси не будуть використовуватися для виконання законів, що обмежують доступ до гендерно-підтверджуючої допомоги.

Новини Світу • 28 березня, 10:51 • 24918 перегляди

Трамп випустив і почав продавати Біблію

Трамп почав продавати власну Біблію під назвою "Боже, благослови Біблію США" за 60 доларів, натхненну патріотичною піснею "Боже, благослови США".

Політика • 26 березня, 22:30 • 35353 перегляди

The Hill: демократи в Конгресі США готові підтримати пропозицію щодо допомоги Україні в кредит

Демократи в Конгресі готові підтримати надання допомоги Україні в кредит, якщо це допоможе вийти з глухого кута, хоча вони віддають перевагу пакету екстреної зовнішньої допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів для України.

Війна • 21 березня, 17:38 • 55397 перегляди

Палата представників США підготує свій проєкт для допомоги України, але зі змінами - спікер Джонсон

Спікер Палати представників США попередив сенаторів-республіканців, що Палата підготує власний проект пакету допомоги Україні, який суттєво відрізнятиметься від ухваленого Сенатом.

Політика • 14 березня, 13:47 • 29086 перегляди

Верховний суд оголосить рішення щодо того, чи може Трамп брати участь у виборах

Верховний суд США винесе рішення щодо того, чи може колишній президент Трамп бути позбавлений права обіймати посади в майбутньому відповідно до 14-ї поправки за свою роль в атаці на Капітолій 6 січня.

Політика • 4 березня, 03:18 • 32973 перегляди

Дружина Байдена назвала Трампа загрозою для жінок

Джилл Байден назвала колишнього президента Дональда Трампа загрозою для жінок і сімей у своїй промові в Атланті.

Новини Світу • 3 березня, 03:30 • 31396 перегляди

Палата представників США ухвалила законопроєкт про короткостроковий бюджет для запобігання шатдауну

Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове продовження фінансування федеральних установ, щоби запобігти "шатдауну" в країні.

Новини Світу • 29 лютого, 20:43 • 30400 перегляди

Збройні сили США скорочують 24 тисячі робочих місць: зміни відбуваються на тлі нестачі призовників

Армія США скорочує свою чисельність на 24 000 солдатів, або майже на 5%, через труднощі з набором і мінливе середовище безпеки.

Новини Світу • 28 лютого, 16:52 • 24025 перегляди

У вівторок Байден прийме лідерів Конгресу для переговорів про витрати та фінансування України

Байден зустрінеться з лідерами Конгресу, щоб обговорити надання додаткового фінансування Україні та запобігання закриття уряду.

Політика • 26 лютого, 01:45 • 34451 перегляди

Чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні

Чоловік підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні, округ Колумбія, і був доставлений в лікарню в критичному стані.

Новини Світу • 25 лютого, 22:22 • 26815 перегляди