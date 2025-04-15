Верховний суд оголосить рішення щодо того, чи може Трамп брати участь у виборах

Верховний суд США винесе рішення щодо того, чи може колишній президент Трамп бути позбавлений права обіймати посади в майбутньому відповідно до 14-ї поправки за свою роль в атаці на Капітолій 6 січня.