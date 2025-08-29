Рейтинг Трампа в США впав до найнижчої позначки - опитування
Київ • УНН
Останнє опитування Університету Квініпіак показало, що лише 37% американських виборців підтримують роботу Дональда Трампа. Це найнижчий показник за час його другої каденції, з рекордним антирейтингом у мінус 18 пунктів.
Президента США Дональда Трампа в Америці підтримують навіть не 40% громадян. За даними останнього опитування Університету Квініпіак, лише 37% американських виборців підтримують роботу Трампа на посаді президента – це найнижчий показник за часів його другої каденції. Про це повідомляє The Hill, пише УНН.
Деталі
П'ятиденне опитування у США завершилося 25 серпня, згідно з його результатами 55% респондентів висловили несхвалення діяльності Трампа, ще 7% не змогли визначитися. Чистий баланс схвалення та несхвалення склав мінус 18 пунктів – це рекордний антирейтинг з січня 2021 року.
Динаміка свідчить про стале падіння популярності: у липні рівень підтримки Трампа становив 40%, а у січні, на початку другого терміну, – 46%. Водночас його опонентів стає дедалі більше – у серпні частка тих, хто не схвалює його політику, досягла найвищого рівня за час перебування на посаді.
Відчутні й результати серед прихильників різних партій. Серед республіканців Трампа підтримують 84% опитаних, тоді як серед демократів показник схвалення впав майже до нуля: 98% рішуче не підтримують його роботу.
Незалежні виборці також переважно критично налаштовані – 58% висловили незадоволення, лише 31% позитивно оцінили діяльність президента.
У США було опитано 1220 зареєстрованих виборців, а статистична похибка склала 3,4%.
Нагадаємо
Більшість американців висловлюють сумніви щодо здатності Трампа ухвалювати ефективні рішення щодо російсько-української війни. Лише 73% республіканців довіряють йому в цьому питанні.
Опитування показало, що більшість виборців Трампа підтримують жорсткий курс щодо росії. Це пов'язано з небажанням рф вести серйозні переговори про мир в Україні.