Рейтинг Трампа в США впав до найнижчої позначки - опитування

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Останнє опитування Університету Квініпіак показало, що лише 37% американських виборців підтримують роботу Дональда Трампа. Це найнижчий показник за час його другої каденції, з рекордним антирейтингом у мінус 18 пунктів.

Рейтинг Трампа в США впав до найнижчої позначки - опитування

Президента США Дональда Трампа в Америці підтримують навіть не 40% громадян. За даними останнього опитування Університету Квініпіак, лише 37% американських виборців підтримують роботу Трампа на посаді президента – це найнижчий показник за часів його другої каденції. Про це повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

П'ятиденне опитування у США завершилося 25 серпня, згідно з його результатами 55% респондентів висловили несхвалення діяльності Трампа, ще 7% не змогли визначитися. Чистий баланс схвалення та несхвалення склав мінус 18 пунктів – це рекордний антирейтинг з січня 2021 року.

Динаміка свідчить про стале падіння популярності: у липні рівень підтримки Трампа становив 40%, а у січні, на початку другого терміну, – 46%. Водночас його опонентів стає дедалі більше – у серпні частка тих, хто не схвалює його політику, досягла найвищого рівня за час перебування на посаді.

Відчутні й результати серед прихильників різних партій. Серед республіканців Трампа підтримують 84% опитаних, тоді як серед демократів показник схвалення впав майже до нуля: 98% рішуче не підтримують його роботу.

Незалежні виборці також переважно критично налаштовані – 58% висловили незадоволення, лише 31% позитивно оцінили діяльність президента.

У США було опитано 1220 зареєстрованих виборців, а статистична похибка склала 3,4%.

Нагадаємо

Більшість американців висловлюють сумніви щодо здатності Трампа ухвалювати ефективні рішення щодо російсько-української війни. Лише 73% республіканців довіряють йому в цьому питанні.

Опитування показало, що більшість виборців Трампа підтримують жорсткий курс щодо росії. Це пов'язано з небажанням рф вести серйозні переговори про мир в Україні.

Степан Гафтко

Новини Світу
The Hill
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки