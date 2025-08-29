$41.320.08
Рейтинг Трампа в США упал до самой низкой отметки – опрос

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Последний опрос Университета Квиннипиак показал, что только 37% американских избирателей поддерживают работу Дональда Трампа. Это самый низкий показатель за время его второй каденции, с рекордным антирейтингом в минус 18 пунктов.

Рейтинг Трампа в США упал до самой низкой отметки – опрос

Президента США Дональда Трампа в Америке поддерживают даже не 40% граждан. По данным последнего опроса Университета Куиннипиак, только 37% американских избирателей поддерживают работу Трампа на посту президента – это самый низкий показатель за время его второй каденции. Об этом сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Пятидневный опрос в США завершился 25 августа, согласно его результатам 55% респондентов выразили неодобрение деятельности Трампа, еще 7% затруднились определиться. Чистый баланс одобрения и неодобрения составил минус 18 пунктов – это рекордный антирейтинг с января 2021 года.

Динамика свидетельствует об устойчивом падении популярности: в июле уровень поддержки Трампа составлял 40%, а в январе, в начале второго срока, – 46%. В то же время его оппонентов становится все больше – в августе доля тех, кто не одобряет его политику, достигла самого высокого уровня за время пребывания в должности.

Ощутимы и результаты среди сторонников разных партий. Среди республиканцев Трампа поддерживают 84% опрошенных, тогда как среди демократов показатель одобрения упал почти до нуля: 98% решительно не поддерживают его работу. Независимые избиратели также преимущественно критически настроены – 58% выразили недовольство, только 31% положительно оценили деятельность президента.

В США было опрошено 1220 зарегистрированных избирателей, а статистическая погрешность составила 3,4%.

Напомним

Большинство американцев выражают сомнения относительно способности Трампа принимать эффективные решения по российско-украинской войне. Только 73% республиканцев доверяют ему в этом вопросе.

Опрос показал, что большинство избирателей Трампа поддерживают жесткий курс в отношении России. Это связано с нежеланием рф вести серьезные переговоры о мире в Украине.

Степан Гафтко

