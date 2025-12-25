$42.150.05
Эксклюзив
09:14
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Сериал

Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения

Киев • УНН

 • 2094 просмотра

В результате российских атак в Рождественскую ночь обесточены потребители в четырех областях, в Одесской области - аварийные отключения. Графики ограничений действуют по всей Украине в течение суток.

Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения

россия в рождественскую ночь продолжила атаковать энергетику в Украине, на утро из-за этого без света оказались жители 4 областей, в Одесской области - аварийные отключения, графики тем временем - во всех регионах в течение всех суток, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Детали

В рождественскую ночь враг продолжал атаки на украинскую энергетику. В результате обесточены потребители в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях (в Одесской области обесточивания обусловлены предыдущими обстрелами). В результате сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной предыдущими массированными российскими атаками, также сейчас аварийно обесточена значительная часть потребителей в Одесской области

- сообщили в Минэнерго и Укрэнерго.

Как отметили в Минэнерго, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу все поврежденное оборудование и запитать всех потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Графики отключений

Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для бизнеса применяются во всех регионах Украины

- говорится в сообщении.

Как уточнили в Укрэнерго, ограничения "во всех регионах Украины в течение всех суток".

В Минэнерго при этом подчеркнули, что "для того, чтобы в таких сложных условиях обеспечить стабильное электроснабжение населения в течение отопительного сезона вчера на своем заседании правительство приняло ряд решений".

Среди них, в частности, усиление контроля за соблюдением законодательства в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения и завершение конкурса на строительство новой генерирующей мощности

- отметили в министерстве.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 25 декабря, по состоянию на 9:30, оно было на 1,6% ниже, чем в то же время предыдущего дня. 24 декабря суточный максимум потребления был вечером - на 6,6% выше, чем максимум предыдущего дня. Причина таких изменений - применение меньшего объема мер ограничения в большинстве регионов. А также - существенное снижение температуры воздуха на всей территории Украины.

Во всех регионах Украины сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений

- подчеркнули в Укрэнерго.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Укрэнерго
Украина