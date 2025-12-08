Рост тарифов Укрэнерго не повлияет на население, изменений для бытовых пользователей не будет - НЭК

На тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей изменение тарифов НЭК "Укрэнерго" не влияет, поэтому из-за этого они не изменятся, сообщили в компании, и разъяснили, на сколько возрастает стоимость для пользователей их услуг по передаче и диспетчеризации, пишет УНН.

Как выросли тарифы Укрэнерго

Национальный регулятор - НКРЭКУ - утвердил тарифы НЭК "Укрэнерго" на 2026 год. На услугу по передаче электроэнергии тариф утвержден с двухэтапным пересмотром: на уровне 713,68 грн/МВт·ч на период с 1 января по 31 марта и на уровне 742,91 грн/МВт·ч с 1 апреля по 31 декабря следующего года. Тариф на услугу диспетчерского управления - на весь следующий год утвержден на уровне 110,03 грн/МВт∙ч. "Таким образом, в следующем году тариф на передачу вырастет на 8,3%, а тариф на диспетчерское управление - на 11,2%, по сравнению с текущим годом", - отметили в компании.

Там подчеркнули, что тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии является "основным источником покрытия расходов компании на выполнение специальных обязанностей, возложенных на компанию государством (ПСО) и расчетов на рынке электрической энергии". А "расходы на балансирование энергосистемы и закупку быстрых резервов (вспомогательных услуг) составляют большую часть тарифа компании на услугу по диспетчеризации".

"Все расходы, связанные с операционной деятельностью НЭК "Укрэнерго", составляют лишь 11,1% в тарифе на передачу и 27,3% - в тарифе на диспетчеризацию. То есть, обеспечение жизнедеятельности компании, осуществление ремонтов и восстановительных работ, строительство и модернизация наших объектов занимает в структуре тарифов не самую большую долю", - говорится в сообщении.

"Наибольшая же часть расходов "Укрэнерго", заложенных в тарифы, это расходы на выполнение ПСО, оплата быстрых резервов (вспомогательных услуг), расходы на обслуживание и погашение кредитов, расчеты на рынке электроэнергии (покупка электрической энергии для компенсации технологических расходов, компенсация производителям "зеленой" электроэнергии в случае введения ограничений генерации и др.), которые оператор энергосистемы должен осуществлять по законодательству", - указали в компании.

