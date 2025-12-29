Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и Киева
Киев • УНН
В понедельник, 29 декабря, в Украине будут продолжаться отключения света из-за последствий российских массированных ударов по энергетике. В частности, они коснутся Киева, Киевской и Днепропетровской областей, сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Детали
Вот такими будут отключения света в правобережных районах Киева.
Отключения света в Киевской области будут такими:
А вот так выглядят графики отключения в Днепропетровской области:
При этом графики могут меняться. В таких случаях пользователей ДТЭК будут информировать в Telegram и на сайте компании.
Напомним
Укрэнерго сообщило, что 29 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.