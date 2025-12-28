Більшість регіонів України зіткнуться з відключеннями світла 29 грудня
Київ • УНН
Укренерго повідомило, що 29 грудня у більшості регіонів України будуть діяти графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
У більшості регіонів України завтра будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 29 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні