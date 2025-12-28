Большинство регионов Украины столкнутся с отключениями света 29 декабря
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило, что 29 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В большинстве регионов Украины завтра будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 29 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе