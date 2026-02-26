$43.240.02
The Rolling Stones официально опровергли утверждения продюсера документального фильма о Мелании Трамп относительно использования их песни «Gimme Shelter». Разрешение на использование трека предоставила только компания-правообладатель ABKCO Music & Records, без участия группы.

The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп

Легендарная группа "The Rolling Stones" официально опровергла утверждения продюсера документального фильма о Мелании Трамп относительно использования их песни "Gimme Shelter". По словам представителя группы, музыканты не участвовали в согласовании трека, а разрешение на его использование было предоставлено только компанией-правообладателем ABKCO Music & Records. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

Ранее продюсер Марк Бекман в интервью Variety утверждал, что фронтмен Мик Джаггер якобы одобрил использование песни. Фильм начинается сценой в Мар-а-Лаго именно под "Gimme Shelter", что и сделало заявления о привлечении группы особенно резонансными.

The Rolling Stones неоднократно выступали против использования своей музыки на политических мероприятиях Дональда Трампа. Подобную позицию ранее высказывали и другие известные артисты, среди которых Guns N’ Roses, Grace Jones, наследники Prince, Neil Young и Bruce Springsteen.

Таким образом, главным музыкальным конфликтом вокруг ленты стало использование культовой песни без прямого согласия группы, что привлекло внимание медиа и поклонников музыки.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что легендарный регги-барабанщик Слай Данбар, игравший с Бобом Марли и The Rolling Stones, умер в возрасте 73 лет. Его нашли без сознания в понедельник утром.

Станислав Кармазин

