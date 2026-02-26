The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп
The Rolling Stones официально опровергли утверждения продюсера документального фильма о Мелании Трамп относительно использования их песни «Gimme Shelter». Разрешение на использование трека предоставила только компания-правообладатель ABKCO Music & Records, без участия группы.
Легендарная группа "The Rolling Stones" официально опровергла утверждения продюсера документального фильма о Мелании Трамп относительно использования их песни "Gimme Shelter". По словам представителя группы, музыканты не участвовали в согласовании трека, а разрешение на его использование было предоставлено только компанией-правообладателем ABKCO Music & Records. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Ранее продюсер Марк Бекман в интервью Variety утверждал, что фронтмен Мик Джаггер якобы одобрил использование песни. Фильм начинается сценой в Мар-а-Лаго именно под "Gimme Shelter", что и сделало заявления о привлечении группы особенно резонансными.
The Rolling Stones неоднократно выступали против использования своей музыки на политических мероприятиях Дональда Трампа. Подобную позицию ранее высказывали и другие известные артисты, среди которых Guns N’ Roses, Grace Jones, наследники Prince, Neil Young и Bruce Springsteen.
Таким образом, главным музыкальным конфликтом вокруг ленты стало использование культовой песни без прямого согласия группы, что привлекло внимание медиа и поклонников музыки.
