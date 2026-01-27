Реггі-барабанщик Слай Данбар помер у віці 73 років

$43.130.01
08:29 • 378 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 3550 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 22610 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 64055 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 39919 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 45052 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 38276 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 60323 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 29714 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 65878 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Допомога від держави підлягає декларуванню: роз’яснення НАЗК26 січня, 23:03 • 9112 перегляди
Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС27 січня, 00:11 • 10784 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 23955 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 29561 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 14952 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 32728 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 64074 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 60329 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 65882 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 58135 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Часів Яр
Донецька область
Львівська область
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 18816 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 18464 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 19193 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 22189 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 40850 перегляди
Техніка
Шахед-136
Опалення
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

Реггі-барабанщик Слай Данбар помер у віці 73 років

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Легендарний реггі-барабанщик Слай Данбар, який грав з Бобом Марлі та The Rolling Stones, помер у віці 73 років. Його знайшли без свідомості в понеділок вранці.

Реггі-барабанщик Слай Данбар помер у віці 73 років

Легендарний реггі-барабанщик Слай Данбар помер у віці 73 років. Він за життя грав з різними музичними виконавцями - від Боба Марлі до The Rolling Stones. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Про смерть Данбара вперше повідомила його дружина Тельма, яка розповіла ямайській газеті The Gleaner, що знайшла його без свідомості в понеділок вранці.

Він народився у столиці Ямайки Кінгстоні: у підлітковому віці познайомився з басистом Роббі Шекспіром і створив ритм-секцію гурту Revolutionaries, що стала постійними сесійними музикантами на відомій студії звукозапису Channel One.

Данбар грав разом з Бобом Марлі під час запису треку Punky Reggae Party (1977 рік).

У 1970-х роках вони працювали з такими відомими реггі-виконавцями, як Грегорі Айзекс, Денніс Браун і Баррінгтон Леві, а також гастролювали по США з Пітером Тошем.

За легендою, в той період дует жив "на хлібі та воді", сподіваючись заощадити достатньо грошей, щоб заснувати власну продюсерську компанію.

Компанія Taxi Records була заснована в 1980 році і виховала нове покоління ямайських артистів, таких як Шаггі, Шабба Ранкс, Скіп Марлі, Біні Мен і Ред Драгон.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у віці 50 років помер номінант премії "Греммі" Джон Форте, відомий співпрацею з Fugees. Його знайшли мертвим у власному будинку.

Євген Устименко

КультураНовини Світу
Музикант
Сполучені Штати Америки