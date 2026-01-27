Реггі-барабанщик Слай Данбар помер у віці 73 років
Легендарний реггі-барабанщик Слай Данбар, який грав з Бобом Марлі та The Rolling Stones, помер у віці 73 років. Його знайшли без свідомості в понеділок вранці.
Легендарний реггі-барабанщик Слай Данбар помер у віці 73 років. Він за життя грав з різними музичними виконавцями - від Боба Марлі до The Rolling Stones. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Про смерть Данбара вперше повідомила його дружина Тельма, яка розповіла ямайській газеті The Gleaner, що знайшла його без свідомості в понеділок вранці.
Він народився у столиці Ямайки Кінгстоні: у підлітковому віці познайомився з басистом Роббі Шекспіром і створив ритм-секцію гурту Revolutionaries, що стала постійними сесійними музикантами на відомій студії звукозапису Channel One.
Данбар грав разом з Бобом Марлі під час запису треку Punky Reggae Party (1977 рік).
У 1970-х роках вони працювали з такими відомими реггі-виконавцями, як Грегорі Айзекс, Денніс Браун і Баррінгтон Леві, а також гастролювали по США з Пітером Тошем.
За легендою, в той період дует жив "на хлібі та воді", сподіваючись заощадити достатньо грошей, щоб заснувати власну продюсерську компанію.
Компанія Taxi Records була заснована в 1980 році і виховала нове покоління ямайських артистів, таких як Шаггі, Шабба Ранкс, Скіп Марлі, Біні Мен і Ред Драгон.
