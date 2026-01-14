$43.180.08
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 10223 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 10815 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 12647 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 14125 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 13091 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 13476 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12113 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 19671 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10434 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:53 • 19667 перегляди
У віці 50 років помер номінант премії "Греммі" Джон Форте

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Джона Форте, відомого співпрацею з Fugees, знайшли мертвим у його будинку. Причина смерті 50-річного артиста розслідується судово-медичною експертизою.

У віці 50 років помер номінант премії "Греммі" Джон Форте

Музиканта Джона Форте, відомого співпрацею з гуртом Fugees, знайшли мертвим у його будинку в Чілмарку, штат Массачусетс. Артисту було 50 років. За повідомленням начальника місцевої поліції Шона Славіна, під час огляду не виявлено ознак насильницької смерті або очевидних причин летального випадку. Наразі справу розслідує державна судово-медична експертиза. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Джон Форте здобув популярність у молодому віці як мультиінструменталіст та репер. Він брав участь у створенні культового альбому Fugees "The Score", який отримав премію "Греммі", а також працював над номінованою на нагороду платівкою Вайклефа Жана "The Carnival".

Помер композитор Гай Мун, автор музики до “Губки Боба” та інших стрічок11.01.26, 14:56 • 5405 переглядiв

У його сольних проектах, зокрема альбомах "Poly Sci" та "I John", брали участь відомі виконавці, серед яких Карлі Саймон.

Резонансна судова справа

Життя музиканта супроводжувалося гучним судовим процесом. У 2000 році Форте заарештували за звинуваченням у торгівлі наркотиками та засудили до 14 років ув'язнення. Проте через сім років, завдяки активній підтримці громадських діячів, його термін був пом'якшений президентом Джорджем Бушем-молодшим, після чого артист вийшов на волю.

Помер Боб Вейр - легендарний гітарист та співзасновник гурту Grateful Dead11.01.26, 06:13 • 4039 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Музикант
Джордж Вокер Буш