У віці 50 років помер номінант премії "Греммі" Джон Форте

Музиканта Джона Форте, відомого співпрацею з гуртом Fugees, знайшли мертвим у його будинку в Чілмарку, штат Массачусетс. Артисту було 50 років. За повідомленням начальника місцевої поліції Шона Славіна, під час огляду не виявлено ознак насильницької смерті або очевидних причин летального випадку. Наразі справу розслідує державна судово-медична експертиза. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Джон Форте здобув популярність у молодому віці як мультиінструменталіст та репер. Він брав участь у створенні культового альбому Fugees "The Score", який отримав премію "Греммі", а також працював над номінованою на нагороду платівкою Вайклефа Жана "The Carnival".

У його сольних проектах, зокрема альбомах "Poly Sci" та "I John", брали участь відомі виконавці, серед яких Карлі Саймон.

Резонансна судова справа

Життя музиканта супроводжувалося гучним судовим процесом. У 2000 році Форте заарештували за звинуваченням у торгівлі наркотиками та засудили до 14 років ув'язнення. Проте через сім років, завдяки активній підтримці громадських діячів, його термін був пом'якшений президентом Джорджем Бушем-молодшим, після чого артист вийшов на волю.

