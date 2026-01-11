Помер композитор Гай Мун, автор музики до “Губки Боба” та інших стрічок

Помер Гай Мун - номінований на премію "Еммі" композитор, відомий роботою над анімаційними серіалами каналу Nickelodeon "Досить дивні батьки", "Денні-привид", "Губка Боб" та інші. Йому було 63 роки. Про це повідомляє The Hollywood Rerporter, передає УНН.

Деталі

Гай Мун був композитором і працював над популярними анімаційними телешоу Nickelodeon.

За словами видання, згідно зі звітом cудово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес та повідомленням родини, Гай Мун помер у четвер від травм, отриманих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Родина композитора повідомила про його смерть у Facebook: "Він залишив безпомилкову спадщину, і його буде дуже не вистачати нам, його родині та безлічі інших людей, на чиє життя він вплинув".

Нагадаємо

Боб Вейр, гітарист та вокаліст Grateful Dead, помер у віці 78 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Музикант був ключовим архітектором унікального звучання гурту.