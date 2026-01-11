Помер Боб Вейр - легендарний гітарист та співзасновник гурту Grateful Dead

Світ рок-музики втратив одну зі своїх найвпливовіших постатей: у віці 78 років пішов із життя Боб Вейр, незмінний гітарист та вокаліст культового американського гурту Grateful Dead. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт музиканта.

Музикант, який стояв біля витоків каліфорнійського психоделічного року з 1965 року, помер після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Офіційне повідомлення на його сайті підтвердило, що Вейр відійшов у вічність мирно, перебуваючи в колі близьких та родини.

Боб Вейр був ключовим архітектором унікального звучання Grateful Dead, що поєднувало в собі фолк, блюз та психоделіку. Навіть після розпаду основного колективу у 1995 році, спричиненого смертю лідера Джеррі Гарсії, Вейр залишався активним на сцені, продовжуючи гастролювати з різними проєктами до останніх місяців життя.

Екранізував книгу нобелівського лауреата "Сатанинське танго": помер угорський режисер Бела Тарр

Рак у музиканта діагностували в липні 2025 року, проте він не припинив виступів навіть під час проходження курсу лікування, демонструючи відданість своїй справі та багатомільйонній армії шанувальників.

Тут немає остаточної завіси, насправді. Є лише відчуття того, що хтось знову йде в інший світ