Помер Боб Вейр - легендарний гітарист та співзасновник гурту Grateful Dead

Боб Вейр, гітарист та вокаліст Grateful Dead, помер у віці 78 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Музикант був ключовим архітектором унікального звучання гурту.
Світ рок-музики втратив одну зі своїх найвпливовіших постатей: у віці 78 років пішов із життя Боб Вейр, незмінний гітарист та вокаліст культового американського гурту Grateful Dead. Про це пише УНН з посиланням на офіційний сайт музиканта.
Деталі
Музикант, який стояв біля витоків каліфорнійського психоделічного року з 1965 року, помер після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Офіційне повідомлення на його сайті підтвердило, що Вейр відійшов у вічність мирно, перебуваючи в колі близьких та родини.
Життя на сцені та боротьба з хворобою
Боб Вейр був ключовим архітектором унікального звучання Grateful Dead, що поєднувало в собі фолк, блюз та психоделіку. Навіть після розпаду основного колективу у 1995 році, спричиненого смертю лідера Джеррі Гарсії, Вейр залишався активним на сцені, продовжуючи гастролювати з різними проєктами до останніх місяців життя.
Рак у музиканта діагностували в липні 2025 року, проте він не припинив виступів навіть під час проходження курсу лікування, демонструючи відданість своїй справі та багатомільйонній армії шанувальників.
Спадщина "ікони" покоління
Тут немає остаточної завіси, насправді. Є лише відчуття того, що хтось знову йде в інший світ
Grateful Dead під керівництвом Вейра та його колег стала не просто музичним гуртом, а справжнім культурним феноменом у США, сформувавши ціле покоління та заклавши основи сучасної рок-культури. Смерть Боба Вейра знаменує завершення цілої епохи для американської імпровізаційної музики та мільйонів фанатів, відомих як "Deadheads".
