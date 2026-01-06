Помер Майкл Дж. Шумахер - біограф Еріка Клептона, Гінзберга та Копполи

У віці 75 років пішов із життя відомий американський письменник Майкл Дж. Шумахер. Його донька, Емілі Джой Шумахер, підтвердила, що батько помер ще 29 грудня, проте офіційна заява з’явилася лише у понеділок. Причину смерті наразі не розголошують, пише УНН.

Шумахер здобув міжнародне визнання завдяки детальним біографіям видатних постатей культури. Серед його найвідоміших робіт:

"Дхарма Лев: біографія Аллена Гінзберга" - життєпис культового поета біт-покоління; "Перехрестя: життя та музика Еріка Клептона"; "Френсіс Форд Коппола: життя режисера".

Окрім біографій митців, Шумахер присвятив значну частину своєї кар'єри історії Великих озер. Він описав трагічну загибель судна "Едмунд Фіцджеральд" у 1975 році та інші масштабні катастрофи на воді, ставши одним із провідних хронікерів цього регіону.

Донька письменника згадує, що він до останнього залишався відданим традиційним методам праці: писав рукописи від руки у блокнотах, а потім передруковував їх на друкарській машинці. За її словами, він був "людиною історії", яка понад усе любила слухати інших.

Мій тато був дуже щедрою людиною. Він любив людей, любив розмовляти з ними та слухати їх. Він обожнював історії. Коли я думаю про тата, я уявляю його заглибленим у розмову, з кавою в руці та блокнотом