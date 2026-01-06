Помер Майкл Дж. Шумахер - біограф Еріка Клептона, Гінзберга та Копполи
Київ • УНН
У віці 75 років помер американський письменник Майкл Дж. Шумахер, відомий своїми біографіями видатних діячів культури. Його донька підтвердила, що батько помер 29 грудня, причина смерті не розголошується.
У віці 75 років пішов із життя відомий американський письменник Майкл Дж. Шумахер. Його донька, Емілі Джой Шумахер, підтвердила, що батько помер ще 29 грудня, проте офіційна заява з’явилася лише у понеділок. Причину смерті наразі не розголошують, пише УНН.
Деталі
Шумахер здобув міжнародне визнання завдяки детальним біографіям видатних постатей культури. Серед його найвідоміших робіт:
"Дхарма Лев: біографія Аллена Гінзберга" - життєпис культового поета біт-покоління; "Перехрестя: життя та музика Еріка Клептона"; "Френсіс Форд Коппола: життя режисера".
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років02.01.26, 10:45 • 24458 переглядiв
Окрім біографій митців, Шумахер присвятив значну частину своєї кар'єри історії Великих озер. Він описав трагічну загибель судна "Едмунд Фіцджеральд" у 1975 році та інші масштабні катастрофи на воді, ставши одним із провідних хронікерів цього регіону.
Стиль роботи та особистість
Донька письменника згадує, що він до останнього залишався відданим традиційним методам праці: писав рукописи від руки у блокнотах, а потім передруковував їх на друкарській машинці. За її словами, він був "людиною історії", яка понад усе любила слухати інших.
Мій тато був дуже щедрою людиною. Він любив людей, любив розмовляти з ними та слухати їх. Він обожнював історії. Коли я думаю про тата, я уявляю його заглибленим у розмову, з кавою в руці та блокнотом
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"05.01.26, 05:29 • 43689 переглядiв