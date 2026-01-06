Помер Майкл Дж. Шумахер - біограф Еріка Клептона, Гінзберга та Копполи

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 8434 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 28034 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 53732 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 32703 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 36559 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41202 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101890 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70377 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95408 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99593 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.8м/с
87%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Теракт у Києві: суд узяв під варту підозрювану без можливості внесення застави5 січня, 17:02 • 4774 перегляди
Генсек НАТО завтра приєднається до Коаліції охочих у Парижі5 січня, 17:31 • 6102 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 13414 перегляди
Захоплення Мадуро: як США посилюють вплив у Венесуелі та що думає москва - Reuters5 січня, 18:58 • 4494 перегляди
Не грайте в ігри з президентом Трампом: Держдеп США звернувся до росії та Ірану 5 січня, 19:20 • 3556 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 13429 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 53729 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 38948 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 101887 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 160390 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж21:31 • 3022 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 55807 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 50257 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 46836 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 54931 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетна система С-400

Помер Майкл Дж. Шумахер - біограф Еріка Клептона, Гінзберга та Копполи

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У віці 75 років помер американський письменник Майкл Дж. Шумахер, відомий своїми біографіями видатних діячів культури. Його донька підтвердила, що батько помер 29 грудня, причина смерті не розголошується.

Помер Майкл Дж. Шумахер - біограф Еріка Клептона, Гінзберга та Копполи

У віці 75 років пішов із життя відомий американський письменник Майкл Дж. Шумахер. Його донька, Емілі Джой Шумахер, підтвердила, що батько помер ще 29 грудня, проте офіційна заява з’явилася лише у понеділок. Причину смерті наразі не розголошують, пише УНН.

Деталі

Шумахер здобув міжнародне визнання завдяки детальним біографіям видатних постатей культури. Серед його найвідоміших робіт:

"Дхарма Лев: біографія Аллена Гінзберга" - життєпис культового поета біт-покоління; "Перехрестя: життя та музика Еріка Клептона"; "Френсіс Форд Коппола: життя режисера".

Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років02.01.26, 10:45 • 24458 переглядiв

Окрім біографій митців, Шумахер присвятив значну частину своєї кар'єри історії Великих озер. Він описав трагічну загибель судна "Едмунд Фіцджеральд" у 1975 році та інші масштабні катастрофи на воді, ставши одним із провідних хронікерів цього регіону.

Стиль роботи та особистість

Донька письменника згадує, що він до останнього залишався відданим традиційним методам праці: писав рукописи від руки у блокнотах, а потім передруковував їх на друкарській машинці. За її словами, він був "людиною історії", яка понад усе любила слухати інших.

Мій тато був дуже щедрою людиною. Він любив людей, любив розмовляти з ними та слухати їх. Він обожнював історії. Коли я думаю про тата, я уявляю його заглибленим у розмову, з кавою в руці та блокнотом

- розповіла Емілі Джой Шумахер. 

Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"05.01.26, 05:29 • 43689 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Музикант
Режисер