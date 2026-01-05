$42.170.00
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Один із найлегендарніших акторів південнокорейського кіно Ан Сон Кі помер у віці 74 років 5 січня.

Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"

У віці 74 років пішов із життя Ан Сон Кі - видатна зірка південнокорейського кінематографа. Смерть наступила 5 січня в сеульській лікарні після багаторічної боротьби з раком крові. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За свою 60-річну кар’єру Ан Сон Кі став п’ятикратним володарем премії Grand Bell Awards, встановивши рекорд, який досі не побив жоден інший актор країни.

Статус "Актора нації" закріпився за Ан Сон Кі завдяки його професіоналізму та бездоганній репутації скромної і надійної людини. Він регулярно очолював рейтинги найулюбленіших знаменитостей, уникаючи скандалів та підтримуючи імідж зразкового сім'янина. Південна Корея втратила митця, чий внесок визначив розвиток сучасного національного кіно.

Степан Гафтко

Культура
Карцинома
Фільм
Сеул
Південна Корея