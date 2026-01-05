Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»

В возрасте 74 лет ушел из жизни Ан Сон Ки – выдающаяся звезда южнокорейского кинематографа. Смерть наступила 5 января в сеульской больнице после многолетней борьбы с раком крови. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

За свою 60-летнюю карьеру Ан Сон Ки стал пятикратным обладателем премии Grand Bell Awards, установив рекорд, который до сих пор не побил ни один другой актер страны.

Статус "Актера нации" закрепился за Ан Сон Ки благодаря его профессионализму и безупречной репутации скромного и надежного человека. Он регулярно возглавлял рейтинги самых любимых знаменитостей, избегая скандалов и поддерживая имидж образцового семьянина. Южная Корея потеряла художника, чей вклад определил развитие современного национального кино.

Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет