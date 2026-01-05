$42.170.00
4 января, 15:52 • 15289 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 27877 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 49735 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 35458 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 47187 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 54414 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 59730 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56229 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51366 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66800 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Один из самых легендарных актеров южнокорейского кино Ан Сон Ги скончался в возрасте 74 лет 5 января.

Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»

В возрасте 74 лет ушел из жизни Ан Сон Ки – выдающаяся звезда южнокорейского кинематографа. Смерть наступила 5 января в сеульской больнице после многолетней борьбы с раком крови. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

За свою 60-летнюю карьеру Ан Сон Ки стал пятикратным обладателем премии Grand Bell Awards, установив рекорд, который до сих пор не побил ни один другой актер страны.

Статус "Актера нации" закрепился за Ан Сон Ки благодаря его профессионализму и безупречной репутации скромного и надежного человека. Он регулярно возглавлял рейтинги самых любимых знаменитостей, избегая скандалов и поддерживая имидж образцового семьянина. Южная Корея потеряла художника, чей вклад определил развитие современного национального кино.

Степан Гафтко

Культура
Карцинома
Фильм
Сеул
Южная Корея