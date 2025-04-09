Сестра Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы. Любые переговоры о денуклеаризации являются отрицанием суверенитета страны.
О Се Хун, мэр Сеула, 13 апреля объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Южной Кореи. Выборы состоятся 3 июня после импичмента бывшего лидера Юн Сук Ёля.
Полиция Южной Кореи расследует дело против 56-летнего мужчины, подозреваемого в причинении масштабного лесного пожара. В результате трагедии погибли 30 человек, уничтожены тысячи сооружений.
Ночью в юго-восточной части Южной Кореи возобновились лесные пожары. Власти направили пожарные вертолеты для тушения. Число погибших достигло 30 человек, десятки ранены.
Nintendo планирует выпуск Switch 2 на 2 апреля, когда Трамп объявит о новых тарифах. Компания переносит производство в Юго-Восточную Азию, чтобы избежать американских пошлин.
Южнокорейские компании рассматривают возможность возобновления бизнеса в россии после завершения войны в Украине и снятия санкций, поскольку рф остается важным рынком.
В результате масштабных лесных пожаров в Южной Корее погибли 18 человек, еще один пропал без вести. Огонь уничтожил тысячи гектаров леса и сотни зданий.
Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.
Минобороны Южной Кореи выразило протест военному атташе рф из-за систематического вхождения российских самолетов в их идентификационную зону ПВО (KADIZ). Это уже восьмой случай за последние 10 дней.
Южнокорейский военный беспилотник Heron столкнулся с вертолетом на аэродроме в Янджу. Инцидент вызвал пожар, который был потушен в течение 20 минут, жертв нет.
США обозначили Южную Корею как "чувствительную" страну. Сеул выразил обеспокоенность и ведет переговоры с Вашингтоном.
Правительство Южной Кореи призывает граждан к спокойствию в преддверии ожидаемого вердикта Конституционного суда по импичменту президента. Власти мобилизовали значительные силы безопасности в центре Сеула.
Истребитель KF-16 ошибочно сбросил авиабомбы MK-82 на пригород Сеула во время учений, ранив 15 человек. Инцидент произошел в городе Похчхон, повредив два дома и церковь.
На курском направлении украинские военные отбили 4 атаки россиян, еще 3 боестолкновения продолжаются. Всего за сутки произошло 60 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
Точность северокорейских ракет, которыми рф обстреливает Украину, возросла, пишет Reuters.
В международном аэропорту Кимхе загорелся пассажирский самолет Air Busan перед вылетом в Гонконг. Все 176 пассажиров и членов экипажа эвакуированы, трое получили травмы во время эвакуации.
Сотни протестующих ворвались в здание суда после продления ареста президента Юн Сок Йоля. 46 человек арестованы, пострадали 9 полицейских и около 40 протестующих.
Сотни сторонников президента Юн Сук Йоля штурмовали здание суда в Сеуле после решения о продлении его ареста на 20 дней. Протестующие прорвались сквозь полицию, разбивали окна и уничтожали имущество, 46 человек задержаны.
Юн Сук Йоля арестовали по подозрению в попытке введения военного положения и использования военных сил против парламента. Президента будут удерживать под стражей до 20 дней, пока прокуратура будет готовить официальные обвинения.
Юн Сук Йоль стал первым действующим президентом Южной Кореи, которого задержали в рамках уголовного расследования. Президенту объявили импичмент из-за неудачного введения военного положения 3 декабря.
Президент Юн Сок Йоль арестован по подозрению в государственной измене после неудачной попытки введения военного положения. Он отказывается от допросов и может потерять должность из-за импичмента.
60-летний мужчина совершил самоподжог возле офиса антикоррупционного агентства в Сеуле, где допрашивали президента Юн Сок Йоля. Мужчина погиб в результате полученных травм.
На польской железной дороге из-за непогоды возникли серьезные перебои в движении, задержано или отменено 115 поездов. Наибольшие проблемы наблюдаются на маршрутах Варшава-Гдыня и Ольштын-Эльблонг из-за обледенения контактной сети.
Следователи арестовали временно отстраненного президента Юн Сок Йоля в его резиденции в Сеуле. Арест связан с введением военного положения в декабре и последующим сокрытием от следствия.
Конституционный суд Южной Кореи начинает слушания по делу об импичменте президента Юн Сук Йоля. Процесс, который продлится несколько недель, связан с объявлением чрезвычайного положения и подозрением в мятеже.
Юн Сок Йоль, отстраненный от должности президент Южной Кореи, получит 3% прибавку к зарплате несмотря на импичмент. Его годовая зарплата вырастет до 262,6 млн вон, что вызвало критику среди населения.
Антикоррупционное агентство готовится ко второй попытке ареста президента Юн Сок Йоля за попытку введения военного положения. Резиденцию усиленно охраняют сотни вооруженных охранников и военных за баррикадами.
Суд Сеула продлил ордер на арест отстраненного президента Юн Сок Йоля после неудачной попытки его задержания. Президент забаррикадировался в резиденции после попытки введения военного положения и импичмента.
Госсекретарь США заявил о критическом значении позиции Украины в курской области для будущих переговоров. Блинкен отметил необходимость гарантий безопасности для Украины из-за угрозы новой атаки Путина.
Антикоррупционное агентство Южной Кореи вошло в резиденцию экс-президента Юн Сок Йоля для его задержания. Ордер на арест выдан из-за попытки введения военного положения в прошлом месяце.