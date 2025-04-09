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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28798 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сторонники арестованного президента Южной Кореи штурмовали здание суда: есть задержанные и пострадавшие

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Протестующие атаковали суд в Сеуле из-за продления ареста президента

Сотни сторонников президента Юн Сук Йоля штурмовали здание суда в Сеуле после решения о продлении его ареста на 20 дней. Протестующие прорвались сквозь полицию, разбивали окна и уничтожали имущество, 46 человек задержаны.

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Президента Южной Кореи задержали за попытку военного переворота

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Президент Южной Кореи посетил суд после импичмента и ареста

Юн Сук Йоль стал первым действующим президентом Южной Кореи, которого задержали в рамках уголовного расследования. Президенту объявили импичмент из-за неудачного введения военного положения 3 декабря.

Новости Мира • 18 января, 05:29 • 30542 просмотра

Военное положение, арест и импичмент президента Юна: кульминация событий в Южной Корее

Президент Юн Сок Йоль арестован по подозрению в государственной измене после неудачной попытки введения военного положения. Он отказывается от допросов и может потерять должность из-за импичмента.

Новости Мира • 16 января, 08:29 • 22769 просмотра

В Сеуле мужчина поджег себя возле здания, где проводили допрос президента Южной Кореи

60-летний мужчина совершил самоподжог возле офиса антикоррупционного агентства в Сеуле, где допрашивали президента Юн Сок Йоля. Мужчина погиб в результате полученных травм.

Новости Мира • 15 января, 23:08 • 22485 просмотра

В Польше из-за непогоды железнодорожный коллапс: некоторые поезда задерживаются до 10 часов

На польской железной дороге из-за непогоды возникли серьезные перебои в движении, задержано или отменено 115 поездов. Наибольшие проблемы наблюдаются на маршрутах Варшава-Гдыня и Ольштын-Эльблонг из-за обледенения контактной сети.

Новости Мира • 15 января, 08:29 • 26562 просмотра

В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Йоля

Следователи арестовали временно отстраненного президента Юн Сок Йоля в его резиденции в Сеуле. Арест связан с введением военного положения в декабре и последующим сокрытием от следствия.

Новости Мира • 15 января, 03:23 • 32422 просмотра

В Южной Корее начинаются слушания по импичменту президента

Конституционный суд Южной Кореи начинает слушания по делу об импичменте президента Юн Сук Йоля. Процесс, который продлится несколько недель, связан с объявлением чрезвычайного положения и подозрением в мятеже.

Новости Мира • 14 января, 01:01 • 26188 просмотра

Президенту Южной Кореи, которому объявлен импичмент, повысили зарплату

Юн Сок Йоль, отстраненный от должности президент Южной Кореи, получит 3% прибавку к зарплате несмотря на импичмент. Его годовая зарплата вырастет до 262,6 млн вон, что вызвало критику среди населения.

Новости Мира • 13 января, 07:43 • 22464 просмотра

Президента Южной Кореи пытаются арестовать в укрепленной резиденции

Антикоррупционное агентство готовится ко второй попытке ареста президента Юн Сок Йоля за попытку введения военного положения. Резиденцию усиленно охраняют сотни вооруженных охранников и военных за баррикадами.

Новости Мира • 8 января, 08:44 • 20285 просмотра

В Южной Корее суд продлил действие ордера на арест Юн Сок Ёля

Суд Сеула продлил ордер на арест отстраненного президента Юн Сок Йоля после неудачной попытки его задержания. Президент забаррикадировался в резиденции после попытки введения военного положения и импичмента.

Новости Мира • 7 января, 14:35 • 20431 просмотра

Блинкен назвал позицию Украины на курщине "важной" для переговоров

Госсекретарь США заявил о критическом значении позиции Украины в курской области для будущих переговоров. Блинкен отметил необходимость гарантий безопасности для Украины из-за угрозы новой атаки Путина.

Война • 6 января, 10:27 • 30234 просмотра

Следователи прибыли на задержание президента Южной Кореи Юн Сок Ёля - СМИ

Антикоррупционное агентство Южной Кореи вошло в резиденцию экс-президента Юн Сок Йоля для его задержания. Ордер на арест выдан из-за попытки введения военного положения в прошлом месяце.

Новости Мира • 3 января, 00:40 • 27385 просмотра