США, Япония и Южная Корея проведут ядерно-ракетные учения на фоне угроз со стороны КНДР
Киев • УНН
Учения Freedom Edge пройдут 9–11 сентября в международных водах у острова Чеджу. Союзники проверят готовность к угрозам КНДР.
Южная Корея, Япония и США проведут совместные военные учения с 9 по 11 сентября, чтобы проверить готовность к противодействию ракетным и ядерным угрозам со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Ежегодные учения "Freedom Edge", носящие оборонительный характер, пройдут в международных водах к югу и востоку от южнокорейского острова Чеджу, говорится в заявлении Объединённого штаба Сеула.
Трёхсторонние учения проходят после того, как президент США Дональд Трамп сократил масштаб крупных совместных учений с Южной Кореей, а впоследствии США отменили совместные учения Корпуса морской пехоты, запланированные на следующий месяц.
Трамп частично сослался на отказ Сеула оказать помощь в войне с Ираном и заявил, что учения "Ulchi Freedom Shield", прошедшие в этом месяце, подали Северной Корее неправильный сигнал. В то же время Трамп пытается организовать новый саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Они встречались в 2018 и 2019 годах
Напомним
Министерство обороны Южной Кореи заявило, что Северная Корея продолжает подготовку к дополнительному развертыванию войск в России, но не обнаружило никаких признаков того, что такое развертывание неизбежно.