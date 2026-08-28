США, Японія та Південна Корея проведуть ядерно-ракетні навчання на тлі загроз з боку КНДР
Київ • УНН
Навчання Freedom Edge відбудуться 9–11 вересня у міжнародних водах біля острова Чеджу. Союзники перевірять готовність до загроз КНДР.
Південна Корея, Японія та США проведуть спільні військові навчання з 9 по 11 вересня, щоб перевірити готовність до протидії ракетним та ядерним загрозам з боку Північної Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Щорічні навчання "Freedom Edge", що мають оборонний характер, відбудуться в міжнародних водах на південь і схід від південного південнокорейського острова Чеджу, йдеться в заяві Об’єднаного штабу Сеула.
Тристоронні навчання відбуваються після того, як президент США Дональд Трамп скоротив масштаби великих спільних навчань із Південною Кореєю, а згодом США скасували спільні навчання Корпусу морської піхоти, заплановані на наступний місяць.
Трамп частково послався на відмову Сеула надати допомогу у війні з Іраном і заявив, що навчання "Ulchi Freedom Shield", які відбулися цього місяця, подали неправильний сигнал Північній Кореї. Водночас Трамп намагається організувати новий саміт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вони зустрічалися у 2018 та 2019 роках
Нагадаємо
Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що Північна Корея продовжує підготовку до додаткового розгортання військ у росії, але не виявило жодних ознак того, що таке розгортання неминуче.