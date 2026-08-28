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США, Японія та Південна Корея проведуть ядерно-ракетні навчання на тлі загроз з боку КНДР

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Навчання Freedom Edge відбудуться 9–11 вересня у міжнародних водах біля острова Чеджу. Союзники перевірять готовність до загроз КНДР.

США, Японія та Південна Корея проведуть ядерно-ракетні навчання на тлі загроз з боку КНДР

Південна Корея, Японія та США проведуть спільні військові навчання з 9 по 11 вересня, щоб перевірити готовність до протидії ракетним та ядерним загрозам з боку Північної Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Щорічні навчання "Freedom Edge", що мають оборонний характер, відбудуться в міжнародних водах на південь і схід від південного південнокорейського острова Чеджу, йдеться в заяві Об’єднаного штабу Сеула.

Тристоронні навчання відбуваються після того, як президент США Дональд Трамп скоротив масштаби великих спільних навчань із Південною Кореєю, а згодом США скасували спільні навчання Корпусу морської піхоти, заплановані на наступний місяць.

Трамп частково послався на відмову Сеула надати допомогу у війні з Іраном і заявив, що навчання "Ulchi Freedom Shield", які відбулися цього місяця, подали неправильний сигнал Північній Кореї. Водночас Трамп намагається організувати новий саміт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вони зустрічалися у 2018 та 2019 роках

- йдеться в публікації.

Нагадаємо

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що Північна Корея продовжує підготовку до додаткового розгортання військ у росії, але не виявило жодних ознак того, що таке розгортання неминуче.

Євген Устименко

Світ
Ядерна зброя
Війна в Україні
Reuters
Кім Чен Ин
Сеул
Дональд Трамп
Північна Корея
Південна Корея
Японія
Сполучені Штати Америки
Іран