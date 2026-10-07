WP: Трамп хоче новий Кемп-Девід - президентську резиденцію у власному гольф-клубі

Значна частина другого терміну президента США Дональда Трампа була зосереджена на змінах у столиці країни. Але його амбіції щодо перетворення фізичної архітектури президентства виходять за межі Вашингтона: Трамп хоче перетворити свій гольф-клуб у Вест-Палм-Біч на президентський ретрит за зразком Кемп-Девіда. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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План, як повідомляється, передбачає, що ділянка приватного клубу буде визначена як постійний офіційний притулок для іноземних лідерів та майбутніх президентів США, призначений для проведення міжнародних самітів та розміщення президентів, коли вони проводять відпустки у Флориді, згідно з пропозицією, представленою посадовцям округу Палм-Біч юридичним радником гольф-клубу Trump International. Майбутнім президентам також буде запропоновано безплатне членство у клубі Трампа.

"Так само, як Кемп-Девід, Віндзорський замок чи Єлисейський палац відомі в усьому світі, так само буде відоме і Президентське поле для гольфу (Presidential Golf Course) в окрузі Палм-Біч", – написав минулого місяця Гарві Ойєр, адвокат, який представляє інтереси гольф-клубу Трампа, до Ради уповноважених округу Палм-Біч. Ойєр звернувся до округу, якому належить ділянка, на якій розташоване поле для гольфу, з проханням надати ділянку землі федеральному уряду, і він пообіцяв, що Трамп оплатить будівництво президентської резиденції та об'єктів на цій землі.

Ойєр розповів The Washington Post, що назву для президентського поля для гольфу ще не обрано.

"Це ще більше закріпить округ Палм-Біч як один з найвідоміших брендів та напрямків у світі", – сказав Ойєр.

Речник Trump Organization не відповів на запити про коментарі.

Посадовець Білого дому, обізнаний із запропонованими планами, у текстовому повідомленні заявив, що об'єкти забезпечать зручності "готелю світового класу".

"Готель знаходиться за кілька хвилин від Міжнародного аеропорту імені Дональда Дж. Трампа, не має високих будівель, не має будинків вздовж поля, має чудові засоби безпеки, знаходиться поруч із правоохоронними органами та є високо оціненим полем для гольфу. Це особливості, необхідні для будь-якого президентського ретриту", – сказав чиновник Білого дому.

У листі, про який вперше повідомила газета Palm Beach Post, Ойєр заявив, що будівництво не буде завершено до того, як Трамп залишить посаду, тому проєкт буде "подарунком" наступникам Трампа, а округ отримає вигоду від потужного транспортного сполучення в цьому районі.

Округ серйозно розглядає цю пропозицію та шукає більше інформації, повідомив виданню адміністратор округу Палм-Біч Джозеф Абруццо. На зустрічі минулого тижня представники Трампа запевнили посадовців округу, що, згідно з пропозицією, компанія Трампа продовжуватиме здійснювати орендні платежі за поле для гольфу та погодиться побудувати президентський ретрит на суміжній ділянці землі, яка матиме окремий вхід від приватного клубу, сказав Абруццо.

Клуб Трампа продовжуватиме працювати під керівництвом сімейної компанії Трампа та, ймовірно, отримає більше бізнесу, якщо стане місцем, яке має довгострокове президентське значення, зазначає видання.

Округ контактує з Адміністрацією загальних служб (General Services Administration), агентством, яке управляє федеральною власністю, і округ вибере ділянку землі для цієї пропозиції, сказав Абруццо.

"Наскільки я розумію, президент Трамп розглядає це як тривалий внесок у президентство та тих, хто обійме цю посаду після нього", – сказав Абруццо.

Хоча президенти вже мають ретрит у Кемп-Девіді, Трамп відвідував комплекс рідше, ніж багато його попередників, вважаючи за краще проводити вихідні та свята у власних будинках. Він одного разу зазначив, що сільський шарм Кемп-Девіда зникає вже через пів години.

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