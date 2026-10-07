Ставка на технічних мільйонерів та перша критика - як реагують на електромобіль від Jaguar та його вартість

Фото: REUTERS/Mike Segar

Компанія Jaguar Land Rover представила в Нью-Йорку свій новий електромобіль Jaguar Type 01 — модель із надзвичайно довгим капотом, відсутністю заднього вікна та широким набором технологій — у межах стратегії, спрямованої на зростання на ринку США, передає УНН.

Деталі

Британський виробник автомобілів класу люкс, що належить індійській групі Tata Motors, заявив, що Type 01 — чотиридверний електромобіль класу GT у стриманих, приглушених тонах із початковою ціною 130 500 доларів — знаменує собою "початок нового покоління автомобілів Jaguar і нову еру трансформації".

Висока ціна є ризикованим кроком для ринку США, де інтерес до електромобілів менший, ніж у Європі.

Утім, JLR планує зосередитися на американських клієнтах, оскільки європейська автомобільна промисловість (зокрема сектор електромобілів) стикається з тиском через конкурентоспроможні за ціною китайські авто, митні тарифи та збої, спричинені конфліктом за участю США, Ізраїлю та Ірану.

Дизайн Type 01 відсилає до культових спорткарів Jaguar E-type 1960-х років, які високо цінуються колекціонерами, і продовжує лінію, започатковану презентацією у 2024 році радикального концепт-кара Jaguar Type 00 яскраво-рожевого кольору в межах оновлення бренду.

Jaguar показав довгоочікуваний електрокар Type 01 - яка потужність і запас ходу

Модель Type 00 та сам процес перезапуску бренду викликали критику з боку автолюбителів і деяких політиків.

JLR також намагається оговтатися від наслідків кібератаки, яка торік призвела до зупинки виробництва та проблем у ланцюгах постачання. У межах плану оздоровлення компанія минулого місяця оголосила про намір скоротити майже 10% персоналу шляхом добровільного звільнення протягом наступних двох років.

У межах цієї реорганізації компанія зобов’язалася перевести весь свій модельний ряд на електротягу, попри те, що деякі керівники галузі висловлюють сумніви щодо готовності заможних покупців пересідати на електромобілі.

Додамо

Раніше цього року перша спроба Ferrari створити електромобіль зазнала нищівної критики, оскільки він зовсім не схожий на бензинові моделі цього італійського виробника елітних авто. Минулого місяця компанія Bentley представила свій перший електромобіль, ціна якого буде найнижчою в її модельному ряду.

Bentley представила перший електромобіль Torcal - чим цікавий і скільки коштує

Lamborghini виключила можливість випуску електромобіля до кінця десятиліття, а McLaren минулого місяця заявила, що не планує переходити на електротягу, оскільки клієнти не виявляють інтересу до відмови від моделей із бензиновими двигунами.