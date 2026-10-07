Ставка на технічних мільйонерів та перша критика - як реагують на електромобіль від Jaguar та його вартість

$44.950.1150.640.16
ukenru
13:42 • 5138 перегляди
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?
13:34 • 3878 перегляди
Міжнародні резерви України за місяць скоротилися до $47,1 млрд - які причини
Ексклюзив
12:25 • 15015 перегляди
Чим збивати реактивні дрони: експерти пояснили, як Україна адаптує зброю до нових загрозPhotoVideo
11:44 • 13145 перегляди
У ЄС просунулися щодо відкриття нових переговорних кластерів для вступу України - ЗМІ
10:54 • 13668 перегляди
Найтепліший день перед похолоданням, 8 жовтня в Україні очікується до +26°Photo
10:00 • 21441 перегляди
Може допомогти у фармацевтиці: Нобелівську премію з хімії 2026 року присудили за пов'язані з гомохіральністю відкриттяPhoto
09:29 • 21986 перегляди
На дрони і ракети: Україна отримала від ЄС ще €1,2 млрд
07:55 • 21311 перегляди
"Справедливі українські відповіді на всі російські удари" - Зеленський повідомив про ураження у рф і Чорному моріVideo
7 жовтня, 07:40 • 20397 перегляди
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рфPhoto
7 жовтня, 06:18 • 20803 перегляди
5 балістичних і 39 крилатих ракет знешкодили під час масованої атаки рф - деталі від ПС ЗСУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
45%
750мм
Популярнi новини
Сірша Ронан відреагувала на чутки про свого чоловіка в ролі нового Джеймса Бонда7 жовтня, 07:09 • 30124 перегляди
У Прилуках ракетний удар рф по багатоповерхівці забрав життя 5 людей, багато пораненихPhotoVideo7 жовтня, 07:16 • 22404 перегляди
Стівен Спілберг очолить роботу над новими "Трансформерами"08:16 • 26020 перегляди
Володимир Кличко просить розслідувати можливе зникнення коштовностей Гейден Панеттьєрі08:59 • 25138 перегляди
Репутація власника бізнесу під атакою: звідки може прилетіти і як захищатися
Ексклюзив
11:16 • 14557 перегляди
Публікації
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?13:42 • 4978 перегляди
Три роки після нападу ХАМАС: як 7 жовтня змінило Ізраїль, Газу та весь Близький Схід12:51 • 7220 перегляди
Чим збивати реактивні дрони: експерти пояснили, як Україна адаптує зброю до нових загрозPhotoVideo
Ексклюзив
12:25 • 14957 перегляди
F-1: Гран-прі Сінгапуру - історія спринту, розклад заїздівPhotoVideo12:25 • 11918 перегляди
Каган і Соаї стали нобелівськими лауреатами з хімії: що саме вони відкрили, чому це важливо та як відкриття застосовуватимуть на практиці11:22 • 12878 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Богдан Долінце
Льюїс Гамільтон
E. Джин Керролл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Ставка на технічних мільйонерів та перша критика - як реагують на електромобіль від Jaguar та його вартість13:07 • 3690 перегляди
F-1: Гран-прі Сінгапуру - історія спринту, розклад заїздівPhotoVideo12:25 • 11915 перегляди
Знайдений у Британії фільм може виявитися першим звуковим кіно в історії11:50 • 7482 перегляди
Володимир Кличко просить розслідувати можливе зникнення коштовностей Гейден Панеттьєрі08:59 • 25516 перегляди
Стівен Спілберг очолить роботу над новими "Трансформерами"08:16 • 26349 перегляди
Актуальне
Фільм
P-800 Oniks
Шахед-136
The Guardian
Соціальна мережа

Ставка на технічних мільйонерів та перша критика - як реагують на електромобіль від Jaguar та його вартість

Київ • УНН

 • 3698 перегляди

Jaguar показала чотиридверний електричний GT Type 01 із довгим капотом і без заднього вікна. Стартова ціна моделі — 130 500 доларів.

Ставка на технічних мільйонерів та перша критика - як реагують на електромобіль від Jaguar та його вартість
Фото: REUTERS/Mike Segar

Компанія Jaguar Land Rover представила в Нью-Йорку свій новий електромобіль Jaguar Type 01 — модель із надзвичайно довгим капотом, відсутністю заднього вікна та широким набором технологій — у межах стратегії, спрямованої на зростання на ринку США, передає УНН.

Деталі

Британський виробник автомобілів класу люкс, що належить індійській групі Tata Motors, заявив, що Type 01 — чотиридверний електромобіль класу GT у стриманих, приглушених тонах із початковою ціною 130 500 доларів — знаменує собою "початок нового покоління автомобілів Jaguar і нову еру трансформації".

Висока ціна є ризикованим кроком для ринку США, де інтерес до електромобілів менший, ніж у Європі.

Утім, JLR планує зосередитися на американських клієнтах, оскільки європейська автомобільна промисловість (зокрема сектор електромобілів) стикається з тиском через конкурентоспроможні за ціною китайські авто, митні тарифи та збої, спричинені конфліктом за участю США, Ізраїлю та Ірану.

Дизайн Type 01 відсилає до культових спорткарів Jaguar E-type 1960-х років, які високо цінуються колекціонерами, і продовжує лінію, започатковану презентацією у 2024 році радикального концепт-кара Jaguar Type 00 яскраво-рожевого кольору в межах оновлення бренду.

Jaguar показав довгоочікуваний електрокар Type 01 - яка потужність і запас ходу07.10.26, 11:42 • 2552 перегляди

Модель Type 00 та сам процес перезапуску бренду викликали критику з боку автолюбителів і деяких політиків.

JLR також намагається оговтатися від наслідків кібератаки, яка торік призвела до зупинки виробництва та проблем у ланцюгах постачання. У межах плану оздоровлення компанія минулого місяця оголосила про намір скоротити майже 10% персоналу шляхом добровільного звільнення протягом наступних двох років.

У межах цієї реорганізації компанія зобов’язалася перевести весь свій модельний ряд на електротягу, попри те, що деякі керівники галузі висловлюють сумніви щодо готовності заможних покупців пересідати на електромобілі.

Додамо

Раніше цього року перша спроба Ferrari створити електромобіль зазнала нищівної критики, оскільки він зовсім не схожий на бензинові моделі цього італійського виробника елітних авто. Минулого місяця компанія Bentley представила свій перший електромобіль, ціна якого буде найнижчою в її модельному ряду.

Bentley представила перший електромобіль Torcal - чим цікавий і скільки коштує23.09.26, 22:35 • 9310 переглядiв

Lamborghini виключила можливість випуску електромобіля до кінця десятиліття, а McLaren минулого місяця заявила, що не планує переходити на електротягу, оскільки клієнти не виявляють інтересу до відмови від моделей із бензиновими двигунами.

Антоніна Туманова

УНН LiteАвто
Кібератака
Бренд
Ізраїль
Нью-Йорк
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки
Іран