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Ставка на технических миллионеров и первая критика — как реагируют на электромобиль от Jaguar и его стоимость

Киев • УНН

 • 6378 просмотра

Jaguar представила четырехдверный электрический GT Type 01 с длинным капотом и без заднего стекла. Стартовая цена модели — 130 500 долларов.

Ставка на технических миллионеров и первая критика — как реагируют на электромобиль от Jaguar и его стоимость
Фото: REUTERS/Mike Segar

Компания Jaguar Land Rover представила в Нью-Йорке свой новый электромобиль Jaguar Type 01 — модель с чрезвычайно длинным капотом, отсутствием заднего окна и широким набором технологий — в рамках стратегии, направленной на рост на рынке США, передает УНН.

Детали

Британский производитель автомобилей класса люкс, принадлежащий индийской группе Tata Motors, заявил, что Type 01 — четырехдверный электромобиль класса GT в сдержанных, приглушенных тонах с начальной ценой 130 500 долларов — знаменует собой "начало нового поколения автомобилей Jaguar и новую эру трансформации".

Высокая цена является рискованным шагом для рынка США, где интерес к электромобилям ниже, чем в Европе.

Тем не менее JLR планирует сосредоточиться на американских клиентах, поскольку европейская автомобильная промышленность (в частности, сектор электромобилей) сталкивается с давлением из-за конкурентоспособных по цене китайских автомобилей, таможенных тарифов и сбоев, вызванных конфликтом с участием США, Израиля и Ирана.

Дизайн Type 01 отсылает к культовым спорткарам Jaguar E-type 1960-х годов, которые высоко ценятся коллекционерами, и продолжает линию, начатую презентацией в 2024 году радикального концепт-кара Jaguar Type 00 ярко-розового цвета в рамках обновления бренда.

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Модель Type 00 и сам процесс перезапуска бренда вызвали критику со стороны автолюбителей и некоторых политиков.

JLR также пытается оправиться от последствий кибератаки, которая в прошлом году привела к остановке производства и проблемам в цепочках поставок. В рамках плана оздоровления компания в прошлом месяце объявила о намерении сократить почти 10% персонала путем добровольного увольнения в течение следующих двух лет.

В рамках этой реорганизации компания обязалась перевести весь свой модельный ряд на электротягу, несмотря на то что некоторые руководители отрасли выражают сомнения относительно готовности состоятельных покупателей пересаживаться на электромобили.

Добавим

Ранее в этом году первая попытка Ferrari создать электромобиль подверглась сокрушительной критике, поскольку он совсем не похож на бензиновые модели этого итальянского производителя элитных автомобилей. В прошлом месяце компания Bentley представила свой первый электромобиль, цена которого будет самой низкой в ее модельном ряду.

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Lamborghini исключила возможность выпуска электромобиля до конца десятилетия, а McLaren в прошлом месяце заявила, что не планирует переходить на электротягу, поскольку клиенты не проявляют интереса к отказу от моделей с бензиновыми двигателями.

Антонина Туманова

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